Уилшер: «Никогда не думал, что буду играть в Чемпионшипе»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшер высказался о своем переходе в «Борнмут», выступающий в Чемпионшипе.

«Это будет мой первый опыт выступления в Чемпионшипе. Если бы меня раньше спросили, буду ли я тут играть, ответил бы отрицательно. Никогда об этом не думал.

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде вернуться в Премьер-лигу. Мне под силу привнести что-то в эту игру», - передает слова 29-летнего футболиста портал Goal.

Уилшер подписал с «Борнмутом» краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения нынешнего сезона. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.