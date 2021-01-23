Уилшер: «Никогда не думал, что буду играть в Чемпионшипе»

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23 Января 2021, 11:27,
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Экс-футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшер высказался о своем переходе в «Борнмут», выступающий в Чемпионшипе.
«Это будет мой первый опыт выступления в Чемпионшипе. Если бы меня раньше спросили, буду ли я тут играть, ответил бы отрицательно. Никогда об этом не думал.
Сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь команде вернуться в Премьер-лигу. Мне под силу привнести что-то в эту игру», - передает слова 29-летнего футболиста портал Goal.
Уилшер подписал с «Борнмутом» краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до завершения нынешнего сезона. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Борнмут, Джек Уилшер