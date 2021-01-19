«Дерби» выиграл первый матч с Руни в качестве главного тренера

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19 Января 2021, 23:37,
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Во вторник Уэйн Руни проводил первый матч в должности полноценного главного тренера «Дерби». «Бараны», шедшие на предпоследнем месте Чемпионшипа, играли против «Борнмута», который в случае победы выходил бы на третью строчку в таблице второго дивизиона Англии.
Команда Руни отдала мяч противнику и имела перевес в количестве ударов по воротам, а главное - добилась победы со счетом 1:0. На 32-й минуте мяч забил Крыстян Белик.
«Дерби» вышел на 21-е место из 24. Руни завершил карьеру игрока.
Протокол игры
|(1:0) Белик Крыстян 32'
Келле Роос • Уисдом Андре • Эванс Джордж • Кларк Мэтт • Бёрн Натан • Белик Крыстян • Шинни Грэм • Бьюкенен Ли • Найт Джейсон 90' ( Митчелл-Лоусон Джейден ( 90') • Казим Казим • Юзвяк Камиль 82' ( Kornell MacDonald ( 82')
Запасные: Уиттакер Морган • Kaide Gordon • Форсайт Крэйг • Берд Макс • Сибли Луи • Уогхорн Мартин
Бегович Асмир • Картер-Викерс Кэмерон 46' ( Мефам Крис ( 46') • Кук Стив • Келли Ллойд • Стэйси Джек • Хефферсон Лерма • Кук Льюис • 71'Смит Адам 46' ( Кинг Джошуа ( 46') • Брукс Дэвид 78' ( Уилшер Джек ( 78') • Соланке Доминик • Данджума Арно 63' ( Сарридж Сэм ( 63')
Запасные: Гослинг Дэн • Рико Диего • Офобор Намди • Деннис Уилл • Энтони Джейдон
19 января. Стадион "Прайд Парк" (Дерби).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Уэйн Руни, Дерби