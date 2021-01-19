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«Дерби» выиграл первый матч с Руни в качестве главного тренера

19 Января 2021, 23:37,

УЕФА

Во вторник Уэйн Руни проводил первый матч в должности полноценного главного тренера «Дерби». «Бараны», шедшие на предпоследнем месте Чемпионшипа, играли против «Борнмута», который в случае победы выходил бы на третью строчку в таблице второго дивизиона Англии.

Команда Руни отдала мяч противнику и имела перевес в количестве ударов по воротам, а главное - добилась победы со счетом 1:0. На 32-й минуте мяч забил Крыстян Белик.

«Дерби» вышел на 21-е место из 24. Руни завершил карьеру игрока.

Протокол игры  
Дерби 1:0 Борнмут
(1:0) Белик Крыстян 32'    
Келле Роос Уисдом Андре Эванс Джордж Кларк Мэтт Бёрн Натан Белик Крыстян Шинни Грэм Бьюкенен Ли Найт Джейсон   90' (Митчелл-Лоусон Джейден (   90') Казим Казим Юзвяк Камиль   82' (Kornell MacDonald (   82')
Запасные: Уиттакер Морган Kaide Gordon Форсайт Крэйг Берд Макс Сибли Луи Уогхорн Мартин
Бегович Асмир Картер-Викерс Кэмерон   46' (Мефам Крис (   46') Кук Стив Келли Ллойд Стэйси Джек Хефферсон Лерма Кук Льюис   71' Смит Адам   46' (Кинг Джошуа (   46') Брукс Дэвид   78' (Уилшер Джек (   78') Соланке Доминик Данджума Арно   63' (Сарридж Сэм (   63')
Запасные: Гослинг Дэн Рико Диего Офобор Намди Деннис Уилл Энтони Джейдон
19 января. Стадион "Прайд Парк" (Дерби).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уэйн Руни, Дерби
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