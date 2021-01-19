«Дерби» выиграл первый матч с Руни в качестве главного тренера

Во вторник Уэйн Руни проводил первый матч в должности полноценного главного тренера «Дерби». «Бараны», шедшие на предпоследнем месте Чемпионшипа, играли против «Борнмута», который в случае победы выходил бы на третью строчку в таблице второго дивизиона Англии.

Команда Руни отдала мяч противнику и имела перевес в количестве ударов по воротам, а главное - добилась победы со счетом 1:0. На 32-й минуте мяч забил Крыстян Белик.

«Дерби» вышел на 21-е место из 24. Руни завершил карьеру игрока.