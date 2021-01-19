В английском футболе резко улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Пандемия коронавируса оказывает сильное влияние на календарь Премьер-лиги и низших дивизионов Англии, где регулярно из вспышек опасной болезни переносятся матчи. Тем не менее, кажется, что ситуация начинает налаживаться.

Английская футбольная лига объявила результаты очередного планового тестирования 3598 игроков и персонала 72 клубов Чемпионшипа, а также Первой и Второй лиг. Обнаружено 32 заболевших в 19 клубах. Неделей ранее коронавирус диагностировали у 123 футболистов трех дивизионов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса английский футбол ушел в отпуск в марте до лета. Только недавно на трибуны начали пускать ограниченное количество болельщиков.