Англия. Чемпионшип 2020-2021
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В английском футболе резко улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом

19 Января 2021, 22:23,

Depositphotos

Пандемия коронавируса оказывает сильное влияние на календарь Премьер-лиги и низших дивизионов Англии, где регулярно из вспышек опасной болезни переносятся матчи. Тем не менее, кажется, что ситуация начинает налаживаться.

Английская футбольная лига объявила результаты очередного планового тестирования 3598 игроков и персонала 72 клубов Чемпионшипа, а также Первой и Второй лиг. Обнаружено 32 заболевших в 19 клубах. Неделей ранее коронавирус диагностировали у 123 футболистов трех дивизионов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса английский футбол ушел в отпуск в марте до лета. Только недавно на трибуны начали пускать ограниченное количество болельщиков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: коронавирус в Англии
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