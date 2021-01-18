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​Уилшер вернулся в «Борнмут»

18 Января 2021, 18:23,

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Полузащитник Джек Уилшер подписал контракт с «Борнмутом». Как сообщает пресс-служба «вишен», трудовой договор 29-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

В последнее время карьера Уилшера идёт по нисходящей. С октября и до сегодняшнего дня полузащитник находился в статусе свободного агента.

В сезоне 2016/2017 Уилшер уже выступал за «Борнмут», но тогда это была аренда. В двадцати семи матчах за южан Джек отдал два результативных паса.

На текущий момент «Борнмут» занимает третье место в турнирной таблице Чемпионшипа, уступая по очкам только «Суонси» и «Норвичу».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Борнмут, Трансферы футбола - зима 2021, Джек Уилшер, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
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