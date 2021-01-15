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Руни возглавил «Дерби Каунти»

15 Января 2021, 17:19,

LiveSport.Ru

Уэйн Руни назначен на пост главного тренера «Дерби Каунти».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» рассчитано на два с половиной года.

«Когда я только вернулся в Северное Королевство, то был потрясен потенциалом «Дерби Каунти». Стадион, тренировочные поля, игровой персонал, молодые игроки и, конечно же, фанаты, которые остаются верными и всегда поддерживают клуб – всё это на невероятном уровне.

Несмотря на другие предложения, я подсознательно понимал, что «Дерби Каунти» - это лучшее место для меня», - цитирует Руни пресс-служба клуба.

«Дерби Каунти» после 22 туров занимает 22 место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Уэйн Руни, Дерби Каунти
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