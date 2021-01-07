«Бавария» ведёт переговоры с защитником «Рединга»

Левый защитник английского «Рединга» Омар Ричардс попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», сообщает The Athletic.

Немецкий гранд ведёт предварительные переговоры с 22-летним англичанином. Летом у Омара заканчивается контракт, а руководство «Рединга» пока не предложило ему новые условия договора. В связи с этим руководство мюнхенцев планирует подписать Ричардса через полгода уже в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Чемпионшипа англичанин провёл 20 матчей и не отметился результативными действиями, при этом заработал 4 жёлтые карточки.

Трансферная стоимость Ричардса оценивается в 2 млн евро.