Англия. Чемпионшип 2020-2021
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«Бавария» ведёт переговоры с защитником «Рединга»

07 Января 2021, 20:56,


Левый защитник английского «Рединга» Омар Ричардс попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», сообщает The Athletic.

Немецкий гранд ведёт предварительные переговоры с 22-летним англичанином. Летом у Омара заканчивается контракт, а руководство «Рединга» пока не предложило ему новые условия договора. В связи с этим руководство мюнхенцев планирует подписать Ричардса через полгода уже в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Чемпионшипа англичанин провёл 20 матчей и не отметился результативными действиями, при этом заработал 4 жёлтые карточки.

Трансферная стоимость Ричардса оценивается в 2 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Рединг, Омар Ричардс
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