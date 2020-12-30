Полузащитник Этьен Капу перешёл из «Уотфорда» в «Вильярреал».

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, контракт с футболистом рассчитан на два с половиной года. Капу начнёт тренироваться с командой с четверга, но первый матч за «Вильярреал» сыграет не раньше 4 января, именно в этот день открывается трансферное окно.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка трех миллионов евро.

32-летний француз сыграл одиннадцать матчей за «Уотфорд» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. В активе Этьена семь игр за сборную Франции, он отметился одним забитым голом.