Пьюлис уволен с поста главного тренера «Шеффилд Уэнсдей»

Руководство «Шеффилд Уэнсдей» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Тони Пьюлиса. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Под руководством 62-летнего валлийского специалиста «совы» набрали 19 баллов в нынешнем сезоне и занимают лишь 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Согласно данным издания Talksport, Пьюлиса должен заменить бывший ассистент Жозе Моуринью в миланском «Интере» Жозе Мораиш. 55-летний португальский тренер работал в Англии с «Барнсли», а также возглавлял львовские «Карпаты», корейский «Чонбук Хендэ Моторс» и другие коллективы.