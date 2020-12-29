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Пьюлис уволен с поста главного тренера «Шеффилд Уэнсдей»

29 Декабря 2020, 10:51,

Евро-Футбол.Ру

Руководство «Шеффилд Уэнсдей» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Тони Пьюлиса. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Под руководством 62-летнего валлийского специалиста «совы» набрали 19 баллов в нынешнем сезоне и занимают лишь 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Согласно данным издания Talksport, Пьюлиса должен заменить бывший ассистент Жозе Моуринью в миланском «Интере» Жозе Мораиш. 55-летний португальский тренер работал в Англии с «Барнсли», а также возглавлял львовские «Карпаты», корейский «Чонбук Хендэ Моторс» и другие коллективы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тони Пьюлис, Шеффилд Уэнсдей
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