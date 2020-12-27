Капу близок к переходу в «Вильярреал»

Полузащитник «Уотфорда» Этьен Капу близок к переезду в Испанию.

Как сообщает RMC Sport, французский футболист достиг договорённости с «Вильярреалом». Отмечается, что «Уотфорд» и испанский клуб близки к завершению переговоров. Ожидается, что Капу заключит с «Вильярреалом» контракт сроком на 2,5 года. В ближайшее время Этьен должен прилететь в Испанию.

В нынешнем сезоне Капу сыграл одиннадцать матчей за «Уотфорд» в Чемпионшипе, но голевыми действиями не отметился. 32-летний француз выступает на позиции опорного полузащитника.

Капу перешёл в «Уотфорд» в 2015 году из «Тоттенхэма» за рекордные на тот момент для клуба 8,9 миллиона евро.