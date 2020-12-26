Миллиардер с русскими корнями купил «Сандерленд»

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26 Декабря 2020, 09:17,
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Миллиардер Кирилл Луи-Дрейфус стал владельцем английского «Сандрленда». Об этом отрапортовала пресс-служба клуба.
22-летний Луи-Дрейфус выкупил у Стюарта Дональда контрольный пакет акций клуба, выступающего в третьем по силе английском дивизионе. В настоящий момент сделка находится на стадии одобрения английской футбольной лиги.
Стоит отметить, что Кирилл имеет российские корни. Он является сыном Роберта Луи-Дрейфуса, ранее занимавшего пост генерального директора компании Adidas. Матерью молодого человека является Маргарита Дрейфус (Богданова), которая родилась в Санкт-Петербурге в 1962-м году.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сандерленд, Кирилл Луи-Дрейфус