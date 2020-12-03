​Пакет спасения: клубы АПЛ согласовали финансовую помощь клубам из низших лиг

На сайте Английской футбольной лиги, куда входят Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2, было опубликовано заявление о достижении договорённости с Премьер-лигой касательно финансовой помощи. В условиях пандемии клубы из более низких дивизионов столкнулись с серьёзными трудностями.

Клубам Лиги 1 и Лиги 2 будет предоставлено 50 миллионов фунтов – 30 миллионов будут распределены между 48 клубами в качестве гранта, а ещё 20 миллионов будут доступны по запросу в качестве «контролируемого гранта» (использование этих средств будет строго контролироваться).

Клубам Чемпионшипа будет выделена кредитная линия в размере 200 миллионов фунтов (не более 8,33 миллиона на клуб). Клубы смогут взять беспроцентный кредит, погасить который нужно к средине 2024 года.