Англия. Чемпионшип 2020-2021
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​Пакет спасения: клубы АПЛ согласовали финансовую помощь клубам из низших лиг

03 Декабря 2020, 16:03,

Depositphotos

На сайте Английской футбольной лиги, куда входят Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2, было опубликовано заявление о достижении договорённости с Премьер-лигой касательно финансовой помощи. В условиях пандемии клубы из более низких дивизионов столкнулись с серьёзными трудностями.

Клубам Лиги 1 и Лиги 2 будет предоставлено 50 миллионов фунтов – 30 миллионов будут распределены между 48 клубами в качестве гранта, а ещё 20 миллионов будут доступны по запросу в качестве «контролируемого гранта» (использование этих средств будет строго контролироваться).

Клубам Чемпионшипа будет выделена кредитная линия в размере 200 миллионов фунтов (не более 8,33 миллиона на клуб). Клубы смогут взять беспроцентный кредит, погасить который нужно к средине 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Апл
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