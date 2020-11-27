Уэйн Руни сосредоточился на тренерской работе в «Дерби» и не будет включать себя в заявки на матчи в качестве игрока. Об этом в Twitter сообщил журналист Sky Sports Роб Дорсетт. По его данным, Руни сказал команде, что будет занимать тренерский мостик до перепродажи клуба другим владельцам.

Напомним, после недавней отставки Филипа Коку в связи с плохими результатами Руни стал играющим тренером «Дерби». На текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа с одной победой и шестью очками в кармане после тринадцати сыгранных туров.

В субботу «Дерби» примет «Уиком».