Англия. Чемпионшип 2020-2021
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Экс-игрок «Барселоны» и «Милана» продолжит карьеру в Чемпионшипе

24 Ноября 2020, 09:59,

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Хорватский полузащитник Ален Халилович, находившийся ранее в структуре каталонской «Барселоны» и «Милана», перебрался в английский Чемпионшип. 24-летний хавбек подписал трудовой договор с «Бирмингемом», рапортует пресс-служба клуба. Срок действия контракта рассчитан до лета 2021-го года.

Последним местом работы Алена был «Милан», который в октябре решил прекратить сотрудничество с футболистом. До сегодняшнего дня Халилович находился в статусе свободного агента.

Сезон-2019/2020 хорватский футболист провел на правах аренды за голландский «Херенвен». Полузащитник принял участие в 17 матчах Эредивизии, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бирмингем, Трансферы футбола - зима 2021, Ален Халилович
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