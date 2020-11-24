Экс-игрок «Барселоны» и «Милана» продолжит карьеру в Чемпионшипе

Хорватский полузащитник Ален Халилович, находившийся ранее в структуре каталонской «Барселоны» и «Милана», перебрался в английский Чемпионшип. 24-летний хавбек подписал трудовой договор с «Бирмингемом», рапортует пресс-служба клуба. Срок действия контракта рассчитан до лета 2021-го года.

Последним местом работы Алена был «Милан», который в октябре решил прекратить сотрудничество с футболистом. До сегодняшнего дня Халилович находился в статусе свободного агента.

Сезон-2019/2020 хорватский футболист провел на правах аренды за голландский «Херенвен». Полузащитник принял участие в 17 матчах Эредивизии, забил один гол и сделал две результативные передачи.