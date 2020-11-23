Игрока из Чемпионшипа могут надолго дисквалифицировать за проверку гениталий соперника

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23 Ноября 2020, 15:36,
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«Престон» обыграл «Шеффилд Уэнсдэй» (1:0) в матче Чемпионшипа. Игра запомнилась скандальным эпизодом, когда перед подачей с углового защитник хозяев Дарнелл Фишер схватил соперника Каллума Патерсона за гениталии. Камеры зафиксировали момент, когда Патерсон пытался привлечь внимание арбитра перед тем, как Фишер повторил свой прием.
В этом году в британском футболе за подобное игроки наказывались дисквалификацией на пять и восемь матчей. Футбольная ассоциация проведет расследования случившегося.
После 12-го тура в Чемпионшипе «Престон» занимает 12-е место, а его недавний соперник - предпоследний в таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Престон, Каллум Патерсон, Дарнелл Фишер, Шеффилд Уэнсдэй
ай чё напали на чувака.. он же на порно-студии работаец.. вот и подыскивал натуру для съемок.. известный таблоид уже написал.. )))
Гнать гомиков из футбола дисква на 10-15 матчей + штраф...
Эм... Разве Шеффилд не играет в Премьер Лиге?
Юнайтед играет :)