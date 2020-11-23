Игрока из Чемпионшипа могут надолго дисквалифицировать за проверку гениталий соперника

«Престон» обыграл «Шеффилд Уэнсдэй» (1:0) в матче Чемпионшипа. Игра запомнилась скандальным эпизодом, когда перед подачей с углового защитник хозяев Дарнелл Фишер схватил соперника Каллума Патерсона за гениталии. Камеры зафиксировали момент, когда Патерсон пытался привлечь внимание арбитра перед тем, как Фишер повторил свой прием.

В этом году в британском футболе за подобное игроки наказывались дисквалификацией на пять и восемь матчей. Футбольная ассоциация проведет расследования случившегося.

После 12-го тура в Чемпионшипе «Престон» занимает 12-е место, а его недавний соперник - предпоследний в таблице.