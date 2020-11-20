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Руни: «Моя цель - стать тренером»

20 Ноября 2020, 13:45,

УЕФА

Нападающий «Дерби» Уэйн Руни заявил о своем намерении начать тренерскую карьеру.

«Мне хочется стать тренером, у меня большие амбиции в этом направлении. За последние несколько лет я четко дал понять, что моя цель сейчас - тренерская работа. Я вижу примеры Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда. Они заняли хорошие места и справляются со своими обязанностями», - приводит слова Руни портал Goal.

Добавим, что после увольнения Филлипа Коку команду к ближайшему матчу против «Бристоль Сити» готовит именно Руни. После 11 туров «Дерби» занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уэйн Руни
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