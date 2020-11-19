​Руни: «Я не собираюсь быть похожим на Фергюсона»

После увольнения Филлипа Коку «Дерби» к матчу против «Бристоль Сити» готовит Уэйн Руни. На пресс-конференции он поделился ожиданиями от своего дебюта в качестве тренера-игрока.

«Я работал с очень хорошими тренерами, возможно, лучшими в истории. Я не собираюсь быть похожим на Алекса Фергюсона. У меня нет игроков, которые были у него. Работать нужно с теми футболистами, которые у тебя есть, нужно правильно ими управлять. Но я хочу извлечь лучшее от каждого из тренеров, которые у меня были.

Я амбициозен, я хочу тренировать. У меня появилась возможность продемонстрировать свои идеи», - сказал Руни на пресс-конференции.

«Дерби» занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа.