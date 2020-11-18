Англия. Чемпионшип 2020-2021
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​В Чемпионшипе разрешили пять замен, в АПЛ остаётся три

18 Ноября 2020, 15:55,

Евро-Футбол.Ру

Английская футбольная лига (EFL) опубликовала на своём официальном сайте заявление. В нём говорится о том, что с полудня 20 ноября и до самого конца сезона в лигах под эгидой EFL команды смогут проводить по пять замен в одном матче.

Стоит отметить, что в Английскую футбольную лигу входят Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2 – второй, третий и четвёртый дивизионы.

При этом в Премьер-лиге Англии остаётся три замены, на что регулярно жалуются тренеры, которым приходится сталкиваться с повышенным числом травм в условиях напряжённого графика. Перед сезоном клубы АПЛ голосованием отказались от пяти замен.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чемпионшип
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