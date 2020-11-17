Англия. Чемпионшип 2020-2021
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Балотелли может вернуться в Англию

17 Ноября 2020, 23:56,

Depositphotos

Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Sun, 30-летний итальянец ведёт переговоры с «Барнсли», выступающем в Чемпионшипе.

После одиннадцати туров «Барнсли» занимает лишь одиннадцатое место во втором по силе дивизионе Англии.

В июле Балотелли расторг контракт с «Брешией» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Напомним, что Марио имеет опыт выступлений в Англии, где он играл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Балотелли сыграл девятнадцать матчей за «Брешию» во всех турнирах и отметился пятью забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марио Балотелли, Барнсли
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