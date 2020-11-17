Правило пяти замен возвращается в английский футбол

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17 Ноября 2020, 17:53,
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Представители Чемпионшипа смогут использовать по 5 замен во время календарных матчей. Большая часть представителей клубов второго дивизиона выступают за больше число разрешенных замен. По данным the Telegraph, нововведение заработает с 27 ноября.
Ранее Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Уле Гуннао Сульшер и Гарет Саутгейт призывали применить данное правило и в Премьер-лиге.
После поражения в матче с Бельгией Саутгейт задался вопросом, хотят ли футбольные руководители еще большего количества травм.
Напомним, что после возвращения из карантина английский футбол использовал правило пяти замен, но к новому сезону от него отказался.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Заголовок обобщил весь англ. футбол ,но это только для Чемпионшипа ,а АПЛ так и будут мучаться с травмами ,и всё ради своих принципов и где то гордыни.