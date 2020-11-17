Правило пяти замен возвращается в английский футбол

Представители Чемпионшипа смогут использовать по 5 замен во время календарных матчей. Большая часть представителей клубов второго дивизиона выступают за больше число разрешенных замен. По данным the Telegraph, нововведение заработает с 27 ноября.

Ранее Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола, Уле Гуннао Сульшер и Гарет Саутгейт призывали применить данное правило и в Премьер-лиге.

После поражения в матче с Бельгией Саутгейт задался вопросом, хотят ли футбольные руководители еще большего количества травм.

Напомним, что после возвращения из карантина английский футбол использовал правило пяти замен, но к новому сезону от него отказался.