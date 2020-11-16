Известные актёры купили валлийский «Рексхэм»

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16 Ноября 2020, 18:57,
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Валлийский футбольный клуб «Рексхэм» получил новых владельцев. Ими стали актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. Они известны по ролям во многих фильмах. Например, Рейнольдс снимался в «Короле вечеринок», а Макэлхенни – в фильме «В Филадельфии всегда солнечно».
«Рексхэм» выступает в Национальной лиге – пятом по рангу английском футбольном дивизионе. В шести матчах текущего сезона команда смогла набрать семь зачётных баллов (две победы, ничья и три поражения). На текущий момент «красные драконы» располагаются на четырнадцатой позиции в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рексхэм
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