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Известные актёры купили валлийский «Рексхэм»

16 Ноября 2020, 18:57,

Евро-Футбол.Ру

Валлийский футбольный клуб «Рексхэм» получил новых владельцев. Ими стали актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни. Они известны по ролям во многих фильмах. Например, Рейнольдс снимался в «Короле вечеринок», а Макэлхенни – в фильме «В Филадельфии всегда солнечно».

«Рексхэм» выступает в Национальной лиге – пятом по рангу английском футбольном дивизионе. В шести матчах текущего сезона команда смогла набрать семь зачётных баллов (две победы, ничья и три поражения). На текущий момент «красные драконы» располагаются на четырнадцатой позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рексхэм
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Комментарии (1)
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Gangsta City
16 Ноября 2020, 20:00

У Рейнольдса Погребённый заживо и Код доступа «Кейптаун» классными вышли

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