Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти»

Экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри, который в настоящий момент входит в тренерский штаб бирмингемской «Астон Виллы», может возглавить «Дерби Каунти». Об этом сообщает издание Daily Mail. Джон работает в «Астон Вилле» с 2018-го года, а до этого играл за команду в качестве футболиста.

14-го ноября «Дерби Каунти» отрапортовал об отставке наставника команды Филиппа Коку. Исполняющим обязанности рулевого был назначен Уэйн Руни.

После 11 сыгранных туров Чемпионшипа команда набрала всего шесть баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий матч «Дерби Каунти» проведет на выезде против «Бристоль Сити».