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Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти»

16 Ноября 2020, 09:59,

twitter.com

Экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри, который в настоящий момент входит в тренерский штаб бирмингемской «Астон Виллы», может возглавить «Дерби Каунти». Об этом сообщает издание Daily Mail. Джон работает в «Астон Вилле» с 2018-го года, а до этого играл за команду в качестве футболиста.

14-го ноября «Дерби Каунти» отрапортовал об отставке наставника команды Филиппа Коку. Исполняющим обязанности рулевого был назначен Уэйн Руни.

После 11 сыгранных туров Чемпионшипа команда набрала всего шесть баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий матч «Дерби Каунти» проведет на выезде против «Бристоль Сити».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джон Терри, Дерби Каунти
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