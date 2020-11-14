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​Руни будет помогать готовить «Дерби» к ближайшему матчу

14 Ноября 2020, 22:20,

УЕФА

Уэйн Руни будет исполнять обязанности тренера «Дерби» после субботнего увольнения Филиппа Коку.

«Самое главное – стабилизировать клуб и начать движение вверх по таблице. Меня попросили быть частью штаба и помочь команде подготовиться к ближайшему матчу против «Бристоль Сити». Мы поговорим с футболистами в понедельник», - приводит слова Руни BT Sport.

На текущий момент «Дерби» замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа. Команда имеет всего лишь шесть очков (одна победа, три ничьи) в своём активе после одиннадцати сыгранных туров.

Напомним, что ранее Руни был играющим тренером «Дерби».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Уэйн Руни, Дерби
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Комментарии (1)
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0
Тюфяк
15 Ноября 2020, 00:47

шреку выпала нелёгкая задача

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