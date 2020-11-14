​Руни будет помогать готовить «Дерби» к ближайшему матчу

Уэйн Руни будет исполнять обязанности тренера «Дерби» после субботнего увольнения Филиппа Коку.

«Самое главное – стабилизировать клуб и начать движение вверх по таблице. Меня попросили быть частью штаба и помочь команде подготовиться к ближайшему матчу против «Бристоль Сити». Мы поговорим с футболистами в понедельник», - приводит слова Руни BT Sport.

На текущий момент «Дерби» замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа. Команда имеет всего лишь шесть очков (одна победа, три ничьи) в своём активе после одиннадцати сыгранных туров.

Напомним, что ранее Руни был играющим тренером «Дерби».