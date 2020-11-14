​Коку больше не тренер «Дерби»

«Дерби» посредством своего официального сайта объявил об уходе Филлипа Коку с должности главного тренера команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию, говорится в заявлении. Члены тренерского штаба Крис ван дер Верден и Тован Шиперс тоже покинули клуб.

Коку возглавил «Дерби» летом 2019 года и с тех пор провёл 65 матчей. Клуб поблагодарил голландского специалиста на работу и его вклад в развитие команды.

В одиннадцати турах Чемпионшипа «Дерби» добился лишь одной победы и набрал только шесть очков. Со столь скудным показателем команда занимает последнее место в турнирной таблице на текущую минуту.