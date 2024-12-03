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Испания против Италии: Результаты жеребьёвки молодёжного чемпионата Европы

03 Декабря 2024 • 21:57 Комментировать

Во вторник состоялась жеребьёвка молодёжного чемпионата Европы в возрастной категории до 21 года. Результаты приводим ниже.

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния.

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения.

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия.

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.

Молодёжный чемпионат Европы пройдёт в Словакии с 12 июня по 5 июля.

Добавим, что прошлый молодёжный Евро в 2023 году выиграла команда Англии, обыгравшая в финале Испанию с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кёртис Джонс, который представляет «Ливерпуль».

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