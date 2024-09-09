Матч молодёжной сборной России прерван, а потом отменён

В Ханое в понедельник молодёжная сборная России играла против команды Вьетнама. Российская молодёжка вела со счётом 2:0 в тот момент, когда товарищеская игра была прервана. Причина – плохие погодные условия в виде сильного дождя. Продолжать играть в футбол при таких обильных осадках было невозможно.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», дальше было принято решение об отмене матча, то есть он продолжен не будет.

Напомним, что ранее из-за тайфуна в Ханое был отменён товарищеский матч национальных сборных России и Таиланда. Команды должны были сыграть в субботу.