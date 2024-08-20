Молодёжная сборная России проведёт два закрытых матча против Вьетнама

Пресс-служба молодёжной сборной России анонсировала два матча команды на следующий месяц. Молодёжка дважды сыграет против команды Вьетнама. Игры пройдут в Ханое 6 и 9 сентября. Формат этих товарищеских матчей будет закрытым.

Отмечается, что в матчах будут участвовать футболисты не старше 2005 года рождения. Такая договорённость была достигнута между сторонами.

Напомним, что молодёжная сборная России не может проводить официальные матчи из-за санкций, с которыми столкнулся Российский футбольный союз.

Днём ранее было объявлено, что национальная сборная России в сентябре проведёт товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда.