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Молодёжная сборная России проведёт два закрытых матча против Вьетнама

20 Августа 2024 • 17:54 Комментировать

Пресс-служба молодёжной сборной России анонсировала два матча команды на следующий месяц. Молодёжка дважды сыграет против команды Вьетнама. Игры пройдут в Ханое 6 и 9 сентября. Формат этих товарищеских матчей будет закрытым.

Отмечается, что в матчах будут участвовать футболисты не старше 2005 года рождения. Такая договорённость была достигнута между сторонами.

Напомним, что молодёжная сборная России не может проводить официальные матчи из-за санкций, с которыми столкнулся Российский футбольный союз.

Днём ранее было объявлено, что национальная сборная России в сентябре проведёт товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная Вьетнама Молодёжная сборная России
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