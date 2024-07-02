Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Ивича Олич был назначен рулевым молодёжной сборной Хорватии. Информация об этом размещена на страницах официального сайта Хорватского футбольного союза.

Ранее Олич входит в тренерский штаб Златко Далича в национальной сборной Хорватии. Что касается ЦСКА, то московскую команду хорват тренировал в течение непродолжительного периода в 2021 календарном году. Как игрок Ивица Олич выступал за «армейцев» в 2003-2007 годах.

Теперь 44-летний Ивица Олич будет пытаться хорошо показать себя на посту главного тренера хорватской молодёжной сборной.