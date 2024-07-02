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Экс-игрок ЦСКА Олич возглавил молодёжную сборную Хорватии официально

02 Июля 2024 • 16:44 Комментировать (1)

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Ивича Олич был назначен рулевым молодёжной сборной Хорватии. Информация об этом размещена на страницах официального сайта Хорватского футбольного союза.

Ранее Олич входит в тренерский штаб Златко Далича в национальной сборной Хорватии. Что касается ЦСКА, то московскую команду хорват тренировал в течение непродолжительного периода в 2021 календарном году. Как игрок Ивица Олич выступал за «армейцев» в 2003-2007 годах.

Теперь 44-летний Ивица Олич будет пытаться хорошо показать себя на посту главного тренера хорватской молодёжной сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Ивица Олич молодёжная сборная Хорватии
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
02 Июля 2024 в 17:09
слабак
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