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Олич возглавит молодёжную сборную Хорватии

30 Июня 2024 • 11:32 Комментировать

Ивица Олич, который ранее возглавлял столичный ЦСКА ЦСКА, возглавит молодёжную сборную Хорватии.

На этом посту Олич сменит Драгана Скочича, передаёт Index.hr. Отмечается, что Скочич уволен из-за неудачных результатов в товарищеских матчах молодёжной команды, в которых хорваты с крупным счётом уступили Швеции и Ирландии.

Напомним, Олич завершил карьеру футболиста в 2017 году и вошёл в тренерский штаб национальной сборной Хорватии. Также он несколько месяцев в 2021 году возглавлял «армейский» клуб. Под его руководством ЦСКА провёл девять игр, одержал четыре победы, потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ивица Олич молодёжная сборная Хорватии
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