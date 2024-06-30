Олич возглавит молодёжную сборную Хорватии

Ивица Олич, который ранее возглавлял столичный ЦСКА ЦСКА, возглавит молодёжную сборную Хорватии.

На этом посту Олич сменит Драгана Скочича, передаёт Index.hr. Отмечается, что Скочич уволен из-за неудачных результатов в товарищеских матчах молодёжной команды, в которых хорваты с крупным счётом уступили Швеции и Ирландии.

Напомним, Олич завершил карьеру футболиста в 2017 году и вошёл в тренерский штаб национальной сборной Хорватии. Также он несколько месяцев в 2021 году возглавлял «армейский» клуб. Под его руководством ЦСКА провёл девять игр, одержал четыре победы, потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью.