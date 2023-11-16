Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об отъезде из сборной Никиты Салтыкова по причине травмы, а также о том, кто из молодых футболистов в ближайшее время сможет дорасти до национальной команды.

- Молодежную сборную России покинул Никита Салтыков. Расскажите о ситуации с ним.

- В таком состоянии он приехал впервые. Обычно, если Никита приезжал, то оставался. Не было такого, чтобы мы возвращали его в клуб.

- Ему обязательно было приезжать в сборную и проходить обследование здесь?

- Бывает так, что доктора присылают нашему медицинскому штабу документы и этого достаточно. А бывает, что тур прошел, а у игрока взяты билеты на самолет, чтобы прилететь в сборную. Он приезжает, и мы уже тут начинаем разбираться. Наши врачи видят, что риски действительно высокие, и тогда уже от нас идет обратная связь в клуб, что состояние футболиста вот такое.

- То есть заранее бумага по Салтыкову не приходила с просьбой освободить его от сбора?

- Он в последнем матче получил повреждение.

- У него ведь давно проблемы с коленом.

- Проблемы по здоровью есть у всех футболистов. Периодически у каждого всплывают какие-то травмы. Полностью здоровых ребят уже очень мало. Они ведь лет по двенадцать уже профессионально занимаются футболом.

- На замену Салтыкову вы вызвали Иванова.

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- Да, довызвали его. Сделаем внутри себя определенные перестановки, потому что на этих позициях помимо Никиты у нас были Глебов и Зазвонкин, которые также получили повреждения. Из резервного списка остались только полузащитники. То есть у нас уже не было запланированных крайних нападающих.

- Это серьезная проблема для команды – потеря этих ребят?

- Да. Но также это и шанс проявить себя для других футболистов. Мы сейчас находимся в стадии подготовки. Это не поездка на официальное соревнование. Тогда бы, конечно, это были потери.

- Кто из ребят в ближайшее время может дорасти до первой сборной?

- Они все могут дорасти. Это как забег на десять тысяч метров, а они пробежали девять и идут первыми. А добегут ли первыми никто не знает. На последней тысяче метров может случиться все самое важное.

- У вас есть связь с Валерием Карпиным? Он спрашивает про игроков?

- Конечно. Я перед прошлой поездкой был в Ростове. Мы обсуждали многих ребят. В том числе тех, кто у него в клубе играет. Кирш, например, из «Ростова». Есть ребята 2005 года, которые приезжали: вратарь, центральные защитники Цулая, Бочаров. Мне было интересно мнение Карпина по этим футболистам. Надеюсь, и ему было интересно мое мнение по тому, что я вижу в молодежной сборной. Так что работа идет.

- Вам предстоит провести матч с минским «Динамо». С Зориным общались на эту тему?

- Конечно, мы общались. Он рассказал об отличиях в подготовке в команде, во что они играют, о своем состоянии. Нам важно знать, на какой позиции мы можем давать ему возможность проявить себя.

Елена Григорьевская