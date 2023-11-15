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Шабаров: «Ребята сами хотят показать, что поражение от Беларуси было недоразумением» эксклюзив

15 Ноября 2023 • 17:15 Комментировать

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной Беларуси и прогрессе Даниила Зорина.

- Есть в сборной реваншистские настроения, потому что не так давно проиграли молодежной сборной Беларуси?

- Реваншистских настроений нет, но все помнят ту оплеуху. Поэтому ребята сами хотят показать, что это было какое-то недоразумение. Только матч покажет, насколько тот счет был по игре. А так, у всех есть внутреннее желание реабилитироваться.

- Настрой ребят не снижен, в связи с тем, что это товарищеские матчи, а не официальные?

- После матча смогу ответить на этот вопрос. Какого-то отличия от подготовки к бразильскому турне, я не вижу. Ребята такие же заряженные что тогда, что сейчас. Единственное, физическое состояние разное. В том, что было месяц назад и сейчас, есть отличие. Тем более, есть футболисты, которые играют постоянно. Например, ребята из «Краснодара-2». Они весь сезон отыграли. Или парни из ФНЛ. Они уже наигрались. С ними надо быть внимательным. А есть ребята, кто мало играет и сидит на скамейке в РПЛ.

- Зорина признали лучшим игроком октября в минском «Динамо». Вас удивляет его прогресс?

- Не удивляет. Для многих молодых футболистов выйти из привычной зоны комфорта - это стресс и в хорошем смысле пинок к прогрессу. С ним как раз это и происходит. Можно удачно попасть в аренду, а можно не попасть. Зорин попал. Это было верное решение менеджмента клуба отдать его в аренду.

- После возвращения из аренды у него есть шанс заиграть в «Спартаке», как думаете?

- Сейчас сложно об этом говорить, потому что никто не знает, как будет комплектоваться первая команда «Спартака». Какие еще задумки будут даже по тем ребятам, кто сейчас там есть. Думаю, его возьмут на сбор с первой командой, посмотрят, дадут шанс, а дальше все будет зависеть от решения тренера. Если он будет не готов, наверное, клуб продолжит искать варианты для его игровой практики. Но я могу оценивать Зорина только как тренер сборной. Здесь он боевая единица и один из основных игроков на сегодняшний день.

- Зорин показал наибольший прогресс за последнее время?

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- Хороший прогресс сделал Салтыков. Кокшаров прибавляет. Не просто так он забил два мяча в одном из последних матчей. Сложнее игрокам линии обороны, потому что это более ответственная позиция, и им меньше дают шансы. Легче развивать ребят группы атаки, давая им игровое время. Поэтому они быстрее проявляют себя, чем защитники.

- То есть в молодежке линия обороны вас больше беспокоит?

- Да. Беспокоит, что ребята не играют. Кирш, Лукин сидят на скамейке своих команд. Даже правые защитники – Рядно, Крашевский играют, но не так много, как хотелось бы. Сейчас Бессмертный начал играть, Рожков тоже. Это хорошо. Но все равно у них не столько игрового времени, как у Салтыкова.

- Считаете, им надо уходить в аренду?

- Не могу это рекомендовать. Просто надо выигрывать конкуренцию в своих командах. Только менеджмент клуба может решать вопросы уходить игроку в аренду или оставаться. Клуб же тоже заинтересован в развитии своих ребят.

- Нет опасений, что Мелёшин закиснет в «Спартаке»? Абаскаль перестал его выпускать на поле.

- Опасения есть. Но такие же опасения имеются и у «Спартака». Думаю, клуб будет совершать какие-то движения в отношении Павла. Он тоже футболист нашей команды. Он знает, что если будет играть, то мы будем его вызывать в сборную.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная России Иван Шабаров Даниил Зорин ещё теги
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