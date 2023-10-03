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Кирш: «В Бразилию поедем доказывать, что мы лучше» эксклюзив

03 Октября 2023 • 22:20 Комментировать (1)

Защитник «Ростова» Илья Кирш в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о приглашении в молодёжную сборную России.

- Как восприняли приглашение в молодежную сборную?

- Никто об этом еще особо не знает. Мне сообщили совсем недавно. Прислали список игроков, которых вызывают из «Ростова». Спокойно на это отреагировал. Был готов к этому вызову.

- Даже не удивились?

- Нет. Я знал, что меня вызовут. У меня была недавно травма, и поэтому была связь с тренерским штабом сборной. Знал, что как только восстановлюсь и наберу форму, меня вызовут. Поэтому ждал приглашения.

- Нашей молодежке предстоит очень интересное турне в Бразилию, где вы сыграете со знаменитыми бразильскими академиями. Что об этом думаете?

- Мы очень давно не выезжали за границу, тем более так далеко. Рады, что команды согласились с нами сыграть. Всегда приятно вернуться на такой уровень и сыграть с иностранными соперниками, посмотреть на их состояние, на наше.

- Вы примерно представляете уровень своих бразильских сверстников?

- Представляем. Ничем они особо от нас не отличаются. Поедем доказывать, что мы лучше. Есть цель выиграть все четыре матча.

- Что-то знаете об этих академиях?

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- Знаю, что много выпускников из этих академий выступает в чемпионате Бразилии, и в Европе ребята оттуда тоже востребованы, поэтому будет очень интересно помериться с ними силами.

- Когда последний раз вы принимали участие в международных матчах?

- Наверное, года два - два с половиной назад.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Молодёжная сборная России Илья Кирш
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03 Октября 2023 в 22:32
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