Дешам отреагировал на назначение Анри главным тренером молодёжной сборной Франции

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал назначение бывшего нападающего Тьерри Анри на пост главного тренера молодежной французской сборной.

«Анри доволен, что ему доверили это место. Тьерри очень мотивирован, рад за него. О его работе можно будет судить по результатам. Впереди квалификация чемпионата Европы и Олимпиады. Анри есть авторитет, который он обрел благодаря своей карьере. Он обладает необходимым опытом для работы главным тренером. Он сделает все, что в его силах», - цитирует Дешама Lequipe.

Ранее Тьерри поработал в сборной Бельгии, «Монако» и лондонском «Арсенале».