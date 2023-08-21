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Источник: Анри возглавил молодёжную сборную Франции слухи

21 Августа 2023 • 19:19 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» Тьерри Анри стал новым наставником сборной Франции U21.

Как стало известно RMC, 21 августа французская федерация футбола единогласно выбрала 46-летнего специалиста новым тренером молодежной национальной командой. Задача Анри на посту рулевого — золото на домашних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Напомним, ранее французскую молодежку покинул Сильвен Риполь, под руководством которого команда неудачно выступила на минувшем чемпионате Европы.

Стоит сказать, что Анри работал в сборной Бельгии, «Монако» и лондонском «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Франции Тьерри Анри
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