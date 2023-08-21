Бывший футболист «Барселоны» Тьерри Анри стал новым наставником сборной Франции U21.

Как стало известно RMC, 21 августа французская федерация футбола единогласно выбрала 46-летнего специалиста новым тренером молодежной национальной командой. Задача Анри на посту рулевого — золото на домашних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Напомним, ранее французскую молодежку покинул Сильвен Риполь, под руководством которого команда неудачно выступила на минувшем чемпионате Европы.

Стоит сказать, что Анри работал в сборной Бельгии, «Монако» и лондонском «Арсенале».