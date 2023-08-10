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​Анри может возглавить молодёжную сборную Франции

10 Августа 2023 • 19:59 Комментировать

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри может стать главным тренером молодёжной сборной Франции. Как сообщает Ouest France, 45-летний Анри является фаворитом на эту должность. Она стала вакантной после ухода Сильвена Риполя. Под его руководством французская молодёжка неудачно выступила на чемпионате Европы, который проходил в июне-июле.

Ранее Тьерри Анри входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Также француз тренировал «Монако» и «Монреаль». Сейчас Анри тренерской работы не имеет.

Напомним, что на молодёжном Евро сборная Франции вылетела уже на стадии 1/4 финала, проиграв Украине со счётом 1:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Франции Тьерри Анри Сильвен Риполь
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