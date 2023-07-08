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​Сборная Англии обыграла Испанию и стала победителем молодёжного чемпионата Европы

08 Июля 2023 • 21:25 Комментировать
Англия (до 21 года)
1:0
Испания (до 21 года)
окончен

В грузинском Батуми состоялся финальный матч молодежного чемпионата Европы, в котором удача улыбнулась родоначальникам футбола - англичане обыграли с минимальным преимуществом испанцев, забив гол в глубоко добавленное время первого тайма.

Впрочем, у испанцев был шанс уйти от поражения, также в добавленное время, но уже второго тайма - однако Абель Руис не реализовал пенальти, подставив свою команду.

Англичане выиграли турнир в третий раз в истории своей молодежной сборной - ранее это получалось в 1982 и 1984 годах. Испанцы становились молодежными чемпионами Европы пять раз, в последний раз - в 2019 году. 

Протокол игры  
Англия (до 21 года)1:0Испания (до 21 года)
(1:0) Джонс Кёртис45'  
Траффорд Джеймс  74'Гарнер ДжеймсХарвуд-Беллис ТэйлорКолуилл Леви  45'Ааронс МаксПалмер Коул 82' (Эллиотт Харви ( 82') Гомес Анхель  24' 73' (Арчер Камерон ( 73') Джонс КёртисСмит-Роу Эмил 66' (Мадуэке Нони ( 66') Гиббс-Уайт Морган  69'  90' 73' (Скипп Оливер ( 73') Гордон Энтони 82' (Дойл Томми ( 82')
Запасные: Джонсон БенГриффитс ДжошуаБрэнтуэйт ДжерредРашуорт КарлТомас ЛюкКрессвел Чарли
Тенас АрнауГомес Виктор 73' (Барренечеа Андер ( 73') Паредес АйторПачеко ХонМиранда ХуанБланко Антонио  37'  90' 83' (Камелло Серхио ( 83') Баэна Алехандро  34' 59' (Рикельме Родриго ( 59'  86') Родри Родриго 59' (Вейга Габриэль ( 59') Сансет Ойян  45' 59' (Орос Аймар ( 59'  62') Гомес СерхиоРуис Абель
Запасные: Санчес МануэльАгирреcабала ХуленРикельме ЛеонардоМартинес АрнауБернабе АдрианХила МариоГильямон Уго
08 июля. Стадион "Батуми Стадиум".

 

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Молодёжная Сборная Англии Молодёжная Сборная Испании
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