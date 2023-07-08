​Сборная Англии обыграла Испанию и стала победителем молодёжного чемпионата Европы

В грузинском Батуми состоялся финальный матч молодежного чемпионата Европы, в котором удача улыбнулась родоначальникам футбола - англичане обыграли с минимальным преимуществом испанцев, забив гол в глубоко добавленное время первого тайма.
Впрочем, у испанцев был шанс уйти от поражения, также в добавленное время, но уже второго тайма - однако Абель Руис не реализовал пенальти, подставив свою команду.
Англичане выиграли турнир в третий раз в истории своей молодежной сборной - ранее это получалось в 1982 и 1984 годах. Испанцы становились молодежными чемпионами Европы пять раз, в последний раз - в 2019 году.
Протокол игры
|(1:0) Джонс Кёртис45'
Траффорд Джеймс• 74'Гарнер Джеймс•Харвуд-Беллис Тэйлор•Колуилл Леви• 45'Ааронс Макс•Палмер Коул82' (Эллиотт Харви (82') •Гомес Анхель 24'73' (Арчер Камерон (73') •Джонс Кёртис•Смит-Роу Эмил66' (Мадуэке Нони (66') •Гиббс-Уайт Морган 69' 90'73' (Скипп Оливер (73') •Гордон Энтони82' (Дойл Томми (82')
Тенас Арнау•Гомес Виктор73' (Барренечеа Андер (73') •Паредес Айтор•Пачеко Хон•Миранда Хуан•Бланко Антонио 37' 90'83' (Камелло Серхио (83') •Баэна Алехандро 34'59' (Рикельме Родриго (59') • 86'Родри Родриго59' (Вейга Габриэль (59') •Сансет Ойян 45'59' (Орос Аймар (59') • 62'Гомес Серхио•Руис Абель
08 июля. Стадион "Батуми Стадиум".
Бан пользователя