​Сборная Англии обыграла Испанию и стала победителем молодёжного чемпионата Европы

В грузинском Батуми состоялся финальный матч молодежного чемпионата Европы, в котором удача улыбнулась родоначальникам футбола - англичане обыграли с минимальным преимуществом испанцев, забив гол в глубоко добавленное время первого тайма.

Впрочем, у испанцев был шанс уйти от поражения, также в добавленное время, но уже второго тайма - однако Абель Руис не реализовал пенальти, подставив свою команду.

Англичане выиграли турнир в третий раз в истории своей молодежной сборной - ранее это получалось в 1982 и 1984 годах. Испанцы становились молодежными чемпионами Европы пять раз, в последний раз - в 2019 году.