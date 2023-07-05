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Сборная Испании вышла в финал молодёжного Евро, разгромив украинцев

05 Июля 2023 • 23:49 Комментировать
Испания (до 21 года)
5:1
Украина (до 21 года)
окончен

Во втором полуфинале чемпионата Европы среди молодёжных команд играли сборные Испании и Украины. В дебюте прорыв Михаила Мудрика завершился скидкой под удар Артёма Бондаренко. Но довольно быстро соперник ответил похожим рейдом, только Абель Руис его завершил сам. А дальше испанцы здорово реализовывали свои шансы, забивая и забивая ударами с линии штрафной впритирку со штангами. Финальный свисток прозвучал при счете 5:1. В финале сборная Испании сыграет против англичан, которые сегодня одолели Израиль (3:0).

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Испания (до 21 года)5:1Украина (до 21 года)
  13'Бондаренко Артём (0:1)
(1:1) Руис Абель17'  
(2:1) Сансет Ойян24'  
(3:1) Бланко Антонио54'  
(4:1) Орос Аймар68'  
(5:1) Гомес Серхио78'  
Тенас АрнауГомес ВикторПаредес АйторПачеко ХонМиранда ХуанБланко Антонио  37' 75' (Бернабе Адриан ( 75') Баэна Алехандро 75' (Вейга Габриэль ( 75') Родри Родриго 59' (Орос Аймар ( 59') Сансет Ойян 59' (Барренечеа Андер ( 59') Гомес Серхио 80' (Рикельме Родриго ( 80') Руис Абель
Запасные: Санчес МануэльАгирреcабала ХуленРикельме ЛеонардоМартинес АрнауХила МариоКамелло СерхиоГильямон Уго
Трубин АнатолийСыч Алексей  44'Батагов АрсенийТаловеров МаксимВивчаренко Константин 61' (Брагару Максим ( 61') Бражко Владимир 61' (Ванат Владислав ( 61') Бондаренко Артём 76' (Очеретько Олег ( 76') Назаренко Александр 46' (Кащук Алексей ( 46') Судаков ГеоргийМудрик МихаилСикан Даниил 61' (Желизко Иван ( 61')
Запасные: Лях РостиславСалюк ВладимирФесюн КириллВьюнник БогданНещерет РусланСирота Александр
05 июля. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).

 

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Молодёжная Сборная Украины Молодёжная Сборная Испании
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