Сборная Испании вышла в финал молодёжного Евро, разгромив украинцев

Во втором полуфинале чемпионата Европы среди молодёжных команд играли сборные Испании и Украины. В дебюте прорыв Михаила Мудрика завершился скидкой под удар Артёма Бондаренко. Но довольно быстро соперник ответил похожим рейдом, только Абель Руис его завершил сам. А дальше испанцы здорово реализовывали свои шансы, забивая и забивая ударами с линии штрафной впритирку со штангами. Финальный свисток прозвучал при счете 5:1. В финале сборная Испании сыграет против англичан, которые сегодня одолели Израиль (3:0).