Сборная Испании вышла в финал молодёжного Евро, разгромив украинцев

Во втором полуфинале чемпионата Европы среди молодёжных команд играли сборные Испании и Украины. В дебюте прорыв Михаила Мудрика завершился скидкой под удар Артёма Бондаренко. Но довольно быстро соперник ответил похожим рейдом, только Абель Руис его завершил сам. А дальше испанцы здорово реализовывали свои шансы, забивая и забивая ударами с линии штрафной впритирку со штангами. Финальный свисток прозвучал при счете 5:1. В финале сборная Испании сыграет против англичан, которые сегодня одолели Израиль (3:0).
Видеотрансляция матча Испания (до 21 года) - Украина (до 21 года)
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Протокол игры
|13'Бондаренко Артём (0:1)
|(1:1) Руис Абель17'
|(2:1) Сансет Ойян24'
|(3:1) Бланко Антонио54'
|(4:1) Орос Аймар68'
|(5:1) Гомес Серхио78'
Тенас Арнау•Гомес Виктор•Паредес Айтор•Пачеко Хон•Миранда Хуан•Бланко Антонио 37'75' (Бернабе Адриан (75') •Баэна Алехандро75' (Вейга Габриэль (75') •Родри Родриго59' (Орос Аймар (59') •Сансет Ойян59' (Барренечеа Андер (59') •Гомес Серхио80' (Рикельме Родриго (80') •Руис Абель
Трубин Анатолий•Сыч Алексей• 44'Батагов Арсений•Таловеров Максим•Вивчаренко Константин61' (Брагару Максим (61') •Бражко Владимир61' (Ванат Владислав (61') •Бондаренко Артём76' (Очеретько Олег (76') •Назаренко Александр46' (Кащук Алексей (46') •Судаков Георгий•Мудрик Михаил•Сикан Даниил61' (Желизко Иван (61')
05 июля. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).
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