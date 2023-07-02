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Молодёжная сборная Украины выбила французов и пробилась на Олимпиаду

02 Июля 2023 • 23:59 Комментировать
Франция (до 21 года)
1:3
Украина (до 21 года)
окончен

На молодёжном чемпионате Европы сыгран заключительный матч 1/4 финала. Сборная Франции играла против соперников из Украины и была острее, но использовала только один шанс в начале встречи, когда Райан Шерки завершил быструю атаку. Дебютировавший на турнире Михаил Мудрик прорвался к воротам и был сбит, пенальти реализовал Георгий Судаков. Эта пара соорудила еще один гол, игрок «Челси» выдал заброс через полполя, и напарник реализовал выход один на один.

Французам в одном случае помешала отличиться штанга, а в концовке засчитанный арбитрами гол Элю Вахи отменил ВАР - метровый офсайд. Тут же контратака, и Артём Бондаренко пробил над ухом вратаря - 3:1.

Украинцы в полуфинале Евро и на Олимпийских играх 2024 года. Их следующий соперник - испанцы.

Протокол игры  
Франция (до 21 года)1:3Украина (до 21 года)
(1:0) Шерки Райан19'  
  32'Судаков Георгий (1:1)
  44'Судаков Георгий (1:2)
  86'Бондаренко Артём (1:3)
Шевалье ЛюкаКалюлю ПьерСимакан Мохамед 72' (Вахи Элю ( 72') Люкеба КастеллоНкунку Нильс  67'Ле Фе ЭнцоКакере МаксансТюрам Кефрен  58' 72' (Адли Амин ( 72') Баркола БредлиГуйри Амин 72' (Гендрей Валентин ( 72') Шерки Райан 80' (Мюинга Арно ( 80')
Запасные: Мелье ИлланЛаруси ЯссерШотар ЖорисДиаките БафодеБаич СтефанБаде Луак
Трубин АнатолийСыч АлексейТаловеров МаксимБатагов АрсенийВивчаренко Константин  56'Бражко ВладимирБондаренко Артём 88' (Желизко Иван ( 88') Кащук Алексей 59' (Сикан Даниил ( 59'  62') Судаков ГеоргийМудрик Михаил 78' (Брагару Максим ( 78') Крыськив Дмитрий  51' 59' (Назаренко Александр ( 59')
Запасные: Лях РостиславСалюк ВладимирФесюн КириллВьюнник БогданОчеретько ОлегНещерет РусланСирота Александр
02 июля. Стадион "Клуж Арена".

 

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Молодёжная Сборная Украины Молодёжная Сборная Франции
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