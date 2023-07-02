Молодёжная сборная Украины выбила французов и пробилась на Олимпиаду

На молодёжном чемпионате Европы сыгран заключительный матч 1/4 финала. Сборная Франции играла против соперников из Украины и была острее, но использовала только один шанс в начале встречи, когда Райан Шерки завершил быструю атаку. Дебютировавший на турнире Михаил Мудрик прорвался к воротам и был сбит, пенальти реализовал Георгий Судаков. Эта пара соорудила еще один гол, игрок «Челси» выдал заброс через полполя, и напарник реализовал выход один на один.

Французам в одном случае помешала отличиться штанга, а в концовке засчитанный арбитрами гол Элю Вахи отменил ВАР - метровый офсайд. Тут же контратака, и Артём Бондаренко пробил над ухом вратаря - 3:1.

Украинцы в полуфинале Евро и на Олимпийских играх 2024 года. Их следующий соперник - испанцы.