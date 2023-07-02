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Молодёжная сборная Англии прошла португальцев на чемпионате Европы

02 Июля 2023 • 20:56 Комментировать
Англия (до 21 года)
1:0
Португалия (до 21 года)
окончен

Молодёжные сборные Англии и Португалии провели матч 1/4 финала чемпионата Европы. Пиренейцы чаще били по воротам противника, так как вынуждены были отыгрываться с конца первого тайма, но их удары так и не стали голевыми. На 34-й минуте Морган Гиббс-Уайт с правого края штрафной отдал результативный пас, и Энтони Гордон метров с восьми открыл счет. У соперника ближе всего к успеху был Энрике Араужу, удар головой в ближний угол приняла на себя штанга.

В итоге англичане отстояли победный счет и в полуфинале сыграют против израильтян.

Протокол игры  
Англия (до 21 года)1:0Португалия (до 21 года)
(1:0) Гордон Энтони34'  
Траффорд Джеймс  85'Гарнер ДжеймсХарвуд-Беллис ТэйлорКолуилл ЛевиАаронс Макс  51' 73' (Джонсон Бен ( 73'  80') Мадуэке Нони 74' (Палмер Коул ( 74') Гомес Анхель 80' (Скипп Оливер ( 80') Джонс КёртисРамси Джакоб 67' (Смит-Роу Эмил ( 67') Гиббс-Уайт МорганГордон Энтони
Запасные: Арчер КамеронГриффитс ДжошуаДойл ТоммиБрэнтуэйт ДжерредРашуорт КарлТомас ЛюкКрессвел Чарли
Биай СелтунФеррейра Зе  83'Пенетра АлешандреАмаро АндреТавареш НунуНевеш ЖоауДанташ ТьягуСаму Кошта 46' (Бернарду Паулу ( 46') Консейсау Франсишку 86' (Морейра Диегу ( 86') Силва Фабио 65' (Араухо Перейра ( 65') Нету Педру 90' (Оливейра Витор ( 90')
Запасные: Вашку СоузаМейшеду ФрансишкуСоареш СамуэлАраужу ТомашВитал БернардоЛело ЛеонардоАлмейда Андре IVСоуза Афонсу
02 июля.

 

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