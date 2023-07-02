Молодёжная сборная Англии прошла португальцев на чемпионате Европы

Молодёжные сборные Англии и Португалии провели матч 1/4 финала чемпионата Европы. Пиренейцы чаще били по воротам противника, так как вынуждены были отыгрываться с конца первого тайма, но их удары так и не стали голевыми. На 34-й минуте Морган Гиббс-Уайт с правого края штрафной отдал результативный пас, и Энтони Гордон метров с восьми открыл счет. У соперника ближе всего к успеху был Энрике Араужу, удар головой в ближний угол приняла на себя штанга.
В итоге англичане отстояли победный счет и в полуфинале сыграют против израильтян.
Протокол игры
|(1:0) Гордон Энтони34'
Траффорд Джеймс• 85'Гарнер Джеймс•Харвуд-Беллис Тэйлор•Колуилл Леви•Ааронс Макс 51'73' (Джонсон Бен (73') • 80'Мадуэке Нони74' (Палмер Коул (74') •Гомес Анхель80' (Скипп Оливер (80') •Джонс Кёртис•Рамси Джакоб67' (Смит-Роу Эмил (67') •Гиббс-Уайт Морган•Гордон Энтони
Биай Селтун•Феррейра Зе• 83'Пенетра Алешандре•Амаро Андре•Тавареш Нуну•Невеш Жоау•Данташ Тьягу•Саму Кошта46' (Бернарду Паулу (46') •Консейсау Франсишку86' (Морейра Диегу (86') •Силва Фабио65' (Араухо Перейра (65') •Нету Педру90' (Оливейра Витор (90')
02 июля.
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