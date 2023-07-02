Молодёжная сборная Англии прошла португальцев на чемпионате Европы

Молодёжные сборные Англии и Португалии провели матч 1/4 финала чемпионата Европы. Пиренейцы чаще били по воротам противника, так как вынуждены были отыгрываться с конца первого тайма, но их удары так и не стали голевыми. На 34-й минуте Морган Гиббс-Уайт с правого края штрафной отдал результативный пас, и Энтони Гордон метров с восьми открыл счет. У соперника ближе всего к успеху был Энрике Араужу, удар головой в ближний угол приняла на себя штанга.

В итоге англичане отстояли победный счет и в полуфинале сыграют против израильтян.