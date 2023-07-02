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Молодёжная сборная Испании не без проблем прошла Швейцарию на чемпионате Европы

02 Июля 2023 • 00:32 Комментировать
Испания (до 21 года)
2:1
Швейцария (до 21 года)
окончен после доп. времени

Молодёжная сборная Испании стала вторым полуфиналистом турнира, обыграв соперников из Швейцарии. Пиренейцы выглядели острее противника и закономерно победили, реализовав только один момент. В середине второго тайма в быстрой атаке Абель Руис вывел на удар Серхио Гомеса, и тот не сплоховал. Гомес мог открывать счет и до перерыва, он оказался один на один с вратарем, пробил над ним, но защитник успел вынести мяч с ленточки. И еще один момент у Гомеса - в концовке он нанес удар со штрафного под стенкой, но там голкипер выручил. На 90-й минуте швейцарцы спаслись, Зеки Амдуни из пределов штрафной поразил дальний угол ворот - 1:1.

В конце первого экстратайма Хуан Миранда с помощью рикошета снова вывел вперед испанцев. 2:1, и «фурия роха» в полуфинале.

Протокол игры  
Испания (до 21 года)2:1Швейцария (до 21 года)
(1:0) Гомес Серхио68'  
  90'Амдуни Зеки (1:1)
(2:1) Миранда Хуан103'  
Тенас АрнауГомес Виктор  34' 100' (Мартинес Арнау ( 100'  114') Паредес АйторПачеко ХонМиранда ХуанБланко Антонио 100' (Вейга Габриэль ( 100') Баэна Алехандро 78' (Бернабе Адриан ( 78') Родри Родриго 87' (Барренечеа Андер ( 87') Сансет Ойян 78' (Орос Аймар ( 78') Гомес СерхиоРуис Абель
Запасные: Санчес МануэльАгирреcабала ХуленРикельме ЛеонардоХила МариоКамелло СерхиоГильямон УгоРикельме Родриго
Саипи АмирБлюм Левин 104' (Омерагич Бечир ( 104') Стеригу ЛеонидасАменда ОрельВуйоз НиколяЯшари Ардон 73' (Барес Габриэль ( 73'  82') Ридер Фабиан 58' (Зом Симон ( 58') Малес Дариан 73' (Стожилкович Филип ( 73') Имери Кастриот  27' 85' (Ди Джусто Маттео ( 85') Ндой Дан 85' (Фон Моос Юлиан ( 85') Амдуни Зеки
Запасные: Бурч МаркоКрасничи БледианАмметр НиколасКрониг ЯнМюллер СержКеллер Марвин
01 июля. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".

 

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Молодёжная Сборная Испании Молодёжная Сборная Швейцарии
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