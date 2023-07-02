Молодёжная сборная Испании не без проблем прошла Швейцарию на чемпионате Европы

Молодёжная сборная Испании стала вторым полуфиналистом турнира, обыграв соперников из Швейцарии. Пиренейцы выглядели острее противника и закономерно победили, реализовав только один момент. В середине второго тайма в быстрой атаке Абель Руис вывел на удар Серхио Гомеса, и тот не сплоховал. Гомес мог открывать счет и до перерыва, он оказался один на один с вратарем, пробил над ним, но защитник успел вынести мяч с ленточки. И еще один момент у Гомеса - в концовке он нанес удар со штрафного под стенкой, но там голкипер выручил. На 90-й минуте швейцарцы спаслись, Зеки Амдуни из пределов штрафной поразил дальний угол ворот - 1:1.

В конце первого экстратайма Хуан Миранда с помощью рикошета снова вывел вперед испанцев. 2:1, и «фурия роха» в полуфинале.