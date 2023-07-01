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Молодёжная сборная Грузии не прошла в полуфинал Евро, проиграв по пенальти Израилю

01 Июля 2023 • 21:56 Комментировать
Грузия (до 21 года)
0:0
Израиль (до 21 года)
окончен после пенальти

Молодёжные сборные Грузии и Израиля открыли раунд плей-офф чемпионата Европы 2023 года. Несмотря на то, что хозяева турнира считались фаворитами в этой паре, первый реальный момент смогли создать лишь на 87-й минуте, когда Гиорги Гагуа упустил свой шанс. До этого соперник минимум трижды реально угрожал чужим воротам. Овертайм, как и основное время, завершился нулевой ничьей. Полуфиналист был определен в серии пенальти, сборная Израиля победила - 4:3.

Протокол игры  
Грузия (до 21 года)

0:0

(пен. 3:4)

Израиль (до 21 года)
Мамардашвили ГеоргийСазонов СабаГелашвили Ива 46' (Хвадагиани Саба ( 46') Каландадзе АлександреГочолеишвили ГиоргиМеквабишвили АнзорГагнидзе Лука 97' (Гулиашвили Георгий ( 97') Азаров ИраклийЦитаишвили Георгий  66' 70' (Моисцрапишвили Гиорги ( 70') Гагуа ГиоргиДавиташвили Зурико
Запасные: Капанадзе ЦотнеМамагейшвили ОтарДжинджолава Джемали-ГеоргийКуталадзе ЛукаЛоминадзе НодарХорхели НикаСигуа ГабриэльКаличава Нодари
Перец Даниэль  86'Жабер Карем 106' (Халаили Анан ( 106') Лемкин СтавКоэн ГильХаяй Илай 91' (Морган Зив ( 91') Азулай Эйтан 80' (Билу Оз ( 80') Гандельман ОмриКарзев Эден  49' 51' (Хофмейстер Йоав ( 51'  105') Глух ОскарТургеман Дор  104' 112' (Руми Мохамад Абу ( 112'  117') Горно Идан 63' (Лейоус Гишам ( 63')
Запасные: Блориан ОрЦарфати ТомерБар АрадПреда Аяно
01 июля. Стадион "Борис Пайчадзе".

 

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Молодёжная сборная Грузии Молодёжная Сборная Израиля
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