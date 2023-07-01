Молодёжная сборная Грузии не прошла в полуфинал Евро, проиграв по пенальти Израилю

Молодёжные сборные Грузии и Израиля открыли раунд плей-офф чемпионата Европы 2023 года. Несмотря на то, что хозяева турнира считались фаворитами в этой паре, первый реальный момент смогли создать лишь на 87-й минуте, когда Гиорги Гагуа упустил свой шанс. До этого соперник минимум трижды реально угрожал чужим воротам. Овертайм, как и основное время, завершился нулевой ничьей. Полуфиналист был определен в серии пенальти, сборная Израиля победила - 4:3.