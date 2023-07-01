Молодёжная сборная Грузии не прошла в полуфинал Евро, проиграв по пенальти Израилю

Молодёжные сборные Грузии и Израиля открыли раунд плей-офф чемпионата Европы 2023 года. Несмотря на то, что хозяева турнира считались фаворитами в этой паре, первый реальный момент смогли создать лишь на 87-й минуте, когда Гиорги Гагуа упустил свой шанс. До этого соперник минимум трижды реально угрожал чужим воротам. Овертайм, как и основное время, завершился нулевой ничьей. Полуфиналист был определен в серии пенальти, сборная Израиля победила - 4:3.
Протокол игры
|Грузия (до 21 года)
0:0
(пен. 3:4)
|Израиль (до 21 года)
Мамардашвили Георгий•Сазонов Саба•Гелашвили Ива46' (Хвадагиани Саба (46') •Каландадзе Александре•Гочолеишвили Гиорги•Меквабишвили Анзор•Гагнидзе Лука97' (Гулиашвили Георгий (97') •Азаров Ираклий•Цитаишвили Георгий 66'70' (Моисцрапишвили Гиорги (70') •Гагуа Гиорги•Давиташвили Зурико
Перец Даниэль• 86'Жабер Карем106' (Халаили Анан (106') •Лемкин Став•Коэн Гиль•Хаяй Илай91' (Морган Зив (91') •Азулай Эйтан80' (Билу Оз (80') •Гандельман Омри•Карзев Эден 49'51' (Хофмейстер Йоав (51') • 105'Глух Оскар•Тургеман Дор 104'112' (Руми Мохамад Абу (112') • 117'Горно Идан63' (Лейоус Гишам (63')
Запасные: Блориан Ор•Царфати Томер•Бар Арад•Преда Аяно
01 июля. Стадион "Борис Пайчадзе".
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