На молодёжном Евро опять обновился рекорд посещаемости

На молодёжном чемпионате Европы, который проходит в июне-июле в Грузии и Румынии, вновь обновлён рекорд посещаемости за всю историю турнира. Так, на матч четвертьфинала, в котором участвуют команды Грузии и Израиля, пришло 44 338 человек и это при максимальной вместимости арены в 54 550 мест. Игра проходит в Тбилиси на арене имени Бориса Пайчадзе.

Напомним, ранее рекорд был установлен на матче группового этапа и на этой же арене – тогда грузинская молодёжка играла с бельгийской. Встреча завершилась боевой ничьей – 2:2, на неё пришли 41 887 зрителей.

На данный момент в матче сборных Грузии и Израиля идёт дополнительное время, основное завершилось нулевой ничьей.