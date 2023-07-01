Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Главная

На молодёжном Евро опять обновился рекорд посещаемости

01 Июля 2023 • 21:20 Комментировать

На молодёжном чемпионате Европы, который проходит в июне-июле в Грузии и Румынии, вновь обновлён рекорд посещаемости за всю историю турнира. Так, на матч четвертьфинала, в котором участвуют команды Грузии и Израиля, пришло 44 338 человек и это при максимальной вместимости арены в 54 550 мест. Игра проходит в Тбилиси на арене имени Бориса Пайчадзе.

Напомним, ранее рекорд был установлен на матче группового этапа и на этой же арене – тогда грузинская молодёжка играла с бельгийской. Встреча завершилась боевой ничьей – 2:2, на неё пришли 41 887 зрителей.

На данный момент в матче сборных Грузии и Израиля идёт дополнительное время, основное завершилось нулевой ничьей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная Грузии Молодёжная Сборная Израиля
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Англия (жен) Англия (жен)
Португалия (жен) Португалия (жен)
0
0
1.18 6.40 16.00
Видео
Окончен
Италия (жен) Италия (жен)
Марокко (жен) Марокко (жен)
0
0
1.09 9.80 25.00
Видео
02.07.23 в 16:00
ЮАР (жен) ЮАР (жен)
Botswana W
Видео
02.07.23 в 16:30
Бразилия (жен) Бразилия (жен)
Чили (жен) Чили (жен)
1.11 9.00 22.00
Видео
02.07.23 в 21:45
Нидерланды (жен) Нидерланды (жен)
Бельгия (жен) Бельгия (жен)
1.14 7.60 19.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Июля
21:20 · Чемпионат Европы (до 21 года)
На молодёжном Евро опять обновился рекорд посещаемости
28 Июня
23:55 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Известны все пары четвертьфиналистов молодёжного Евро
23:42 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Франции выиграла все матчи в группе, итальянцы провалились
27 Июня
23:40 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Украины на последней минуте упустила первое место в группе
20:07 · Чемпионат Европы (до 21 года)
На матче молодёжного Евро пришлось ловить собаку
25 Июня
23:56 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Франции одержала вторую победу на чемпионате Европы
21:01 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Италии едва не упустила перевес в три гола
20:58 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Англии пробилась в плей-офф, обыграв израильтян
20:56 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Чехии вырвала победу у немецких сверстников 1
17:55 · Чемпионат Европы (до 21 года)
​Молодёжная сборная Украины нарушила регламент ФИФА на Евро-2023 2
24 Июня
23:39 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Обновлён рекорд посещаемости молодёжного Евро за всю историю турнира
23:37 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Испании вышла в плей-офф, забив хорватам на первой минуте
21:03 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжные сборные Нидерландов и Грузии ушли от поражений
20:56 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Молодёжная сборная Украины дожала румынских соперников
22 Июня
23:42 · Чемпионат Европы (до 21 года)
Сборная Франции стартовала на Евро с победы над Италией
Все новости
Рекомендуем