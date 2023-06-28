Известны все пары четвертьфиналистов молодёжного Евро

Стали известны все пары четвертьфиналистов молодёжного чемпионата Европы-2023.

В первой паре победитель группы А, сборная Грузии сыграет со вторым местом группы С – командой Израиля.

Во второй паре встретятся сборные Англии и Португалии, англичане пробились в плей-офф с первого места квартета С, португальцы заняли второе место в квартете А вслед за грузинской сборной.

Третью пару образовали сборные Испании и Швейцарии, команде с Пиреней удалось выиграть группу В, швейцарцы пробились в плей-офф со второго места квартета D.

В рамках четвёртой пары встретятся сборные Франции и Украины.

Отметим, что матчи первой и третьей пар состоятся 1 июля, матчи второй и четвёртой пар – 2 июля. В полуфиналах победитель первой пары встретится с победителем второй, а победитель третьей - с победителем четвёртой.

Напомним, что молодёжное Евро проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля.

Молодёжная сборная Франции выиграла все матчи в группе, итальянцы провалились