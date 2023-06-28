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Молодёжная сборная Франции выиграла все матчи в группе, итальянцы провалились

28 Июня 2023 • 23:42 Комментировать
Швейцария (до 21 года)
1:4
Франция (до 21 года)
окончен

На молодёжном чемпионате Европы завершился групповой турнир. Сборная Франции устроила разгром соперникам из Швейцарии, которым нужно было набирать очки, чтобы выйти в плей-офф (4:1). В параллельном матче команда Италии играла против Норвегии и все 11 ударов направила мимо ворот, а вот соперник использовал свой шанс, и Эрик Ботхейм принес победу северянам - 1:0.

В турнирной таблице французы заняли первое место, выиграв все поединки. Остальные команды набрали по три очка, и по дополнительным показателям второе место досталось Швейцарии.

Протокол игры  
Швейцария (до 21 года)1:4Франция (до 21 года)
  16'Гуйри Амин (0:1)
(1:1) Ндой Дан35'  
  65'Баркола Бредли (1:2)
  76'Шерки Райан (1:3)
  81'Какере Максанс (1:4)
Саипи АмирБлюм Левин 86' (Красничи Бледиан ( 86') Стеригу ЛеонидасАменда ОрельВуйоз НиколяЯшари АрдонРидер ФабианМалес Дариан 71' (Зом Симон ( 71') Имери Кастриот  64' 77' (Фон Моос Юлиан ( 77') Ндой Дан  29' 87' (Ди Джусто Маттео ( 87') Амдуни Зеки 86' (Мюллер Серж ( 86')
Запасные: Бурч МаркоБарес ГабриэльОмерагич БечирАмметр НиколасКрониг ЯнСтожилкович ФилипКеллер Марвин
Шевалье ЛюкаКалюлю Пьер 86' (Симакан Мохамед ( 86') Баде ЛуакЛюкеба Кастелло 86' (Диаките Бафоде ( 86') Нкунку НильсКоне Куадио 18' (Ле Фе Энцо ( 18') Какере МаксансТюрам Кефрен 70' (Шотар Жорис ( 70') Шерки РайанБаркола Бредли 86' (Мюинга Арно ( 86') Гуйри Амин
Запасные: Мелье ИлланГендрей ВалентинЛаруси ЯссерБаич Стефан
28 июня. Стадион "Константин Рэдулеску".
Протокол игры 
Италия (до 21 года)0:1Норвегия (до 21 года)
  65' Ботхейм Эрик (0:1)
Карнесекки Марко  Околи Меме  Ловато Маттео  Скальвини Джорджио   76' (Канчельери Маттео (   76'   90' Белланова Рауль   71' (Камбьясо Андреа (   71' Ровелла Николо   71' (Миретти Фабио (   71' Тонали Сандро  Риччи Самуэле   49'  Паризи Фабьяно  Пеллегри Пьетро   62' (Камбьяги Николо (   62' Ньонто Вильфред   62' (Коломбо Лоренцо (   62')
Запасные: Читтадини Джорджо  Удоги Дестини  Пирола Лоренцо  Эспозито Сальваторе  Бове Эдоардо  Турати Стефано  Каприле Элия
Клаессон Кристоффер  Себулонсен Себастьян  Хеггхейм Хенрик  Даланн Йеспер  Мёллер Вольфе Давид   81' (Зафеирис Христос (   81' Эвьен Хэкон   6'   58' (Нуса Антонио (   58' Китолано Джошуа   81' (Каманзи Уоррен (   81' Хове Йохан  Сейде Эмиль Конрадсен   70' (Сахрауи Осам (   70' Ятта Сиди   58' (Бобб Оскар (   58' Ботхейм Эрик
Запасные: Рослер Колин  Кристиансен Мадс  Фур-Хьельде Лео  Кристенсен Тобиас  Саннберг Расмус  Маннсверк Сиверт  Сольбаккен Маркус
 28 июня. Стадион "Клуж Арена".

 

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