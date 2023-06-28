Молодёжная сборная Франции выиграла все матчи в группе, итальянцы провалились

На молодёжном чемпионате Европы завершился групповой турнир. Сборная Франции устроила разгром соперникам из Швейцарии, которым нужно было набирать очки, чтобы выйти в плей-офф (4:1). В параллельном матче команда Италии играла против Норвегии и все 11 ударов направила мимо ворот, а вот соперник использовал свой шанс, и Эрик Ботхейм принес победу северянам - 1:0.

В турнирной таблице французы заняли первое место, выиграв все поединки. Остальные команды набрали по три очка, и по дополнительным показателям второе место досталось Швейцарии.