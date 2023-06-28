Молодёжная сборная Франции выиграла все матчи в группе, итальянцы провалились

На молодёжном чемпионате Европы завершился групповой турнир. Сборная Франции устроила разгром соперникам из Швейцарии, которым нужно было набирать очки, чтобы выйти в плей-офф (4:1). В параллельном матче команда Италии играла против Норвегии и все 11 ударов направила мимо ворот, а вот соперник использовал свой шанс, и Эрик Ботхейм принес победу северянам - 1:0.
В турнирной таблице французы заняли первое место, выиграв все поединки. Остальные команды набрали по три очка, и по дополнительным показателям второе место досталось Швейцарии.
Протокол игры
|16'Гуйри Амин (0:1)
|(1:1) Ндой Дан35'
|65'Баркола Бредли (1:2)
|76'Шерки Райан (1:3)
|81'Какере Максанс (1:4)
Саипи Амир•Блюм Левин86' (Красничи Бледиан (86') •Стеригу Леонидас•Аменда Орель•Вуйоз Николя•Яшари Ардон•Ридер Фабиан•Малес Дариан71' (Зом Симон (71') •Имери Кастриот 64'77' (Фон Моос Юлиан (77') •Ндой Дан 29'87' (Ди Джусто Маттео (87') •Амдуни Зеки86' (Мюллер Серж (86')
Шевалье Люка•Калюлю Пьер86' (Симакан Мохамед (86') •Баде Луак•Люкеба Кастелло86' (Диаките Бафоде (86') •Нкунку Нильс•Коне Куадио18' (Ле Фе Энцо (18') •Какере Максанс•Тюрам Кефрен70' (Шотар Жорис (70') •Шерки Райан•Баркола Бредли86' (Мюинга Арно (86') •Гуйри Амин
Запасные: Мелье Иллан•Гендрей Валентин•Ларуси Яссер•Баич Стефан
28 июня. Стадион "Константин Рэдулеску".
Протокол игры
|65' Ботхейм Эрик (0:1)
Карнесекки Марко • Околи Меме • Ловато Маттео • Скальвини Джорджио 76' ( Канчельери Маттео ( 76' ) • 90'Белланова Рауль 71' ( Камбьясо Андреа ( 71') • Ровелла Николо 71' ( Миретти Фабио ( 71') • Тонали Сандро • Риччи Самуэле • 49'Паризи Фабьяно • Пеллегри Пьетро 62' ( Камбьяги Николо ( 62') • Ньонто Вильфред 62' ( Коломбо Лоренцо ( 62')
Запасные: Читтадини Джорджо • Удоги Дестини • Пирола Лоренцо • Эспозито Сальваторе • Бове Эдоардо • Турати Стефано • Каприле Элия
Клаессон Кристоффер • Себулонсен Себастьян • Хеггхейм Хенрик • Даланн Йеспер • Мёллер Вольфе Давид 81' ( Зафеирис Христос ( 81') • Эвьен Хэкон 6' 58' ( Нуса Антонио ( 58') • Китолано Джошуа 81' ( Каманзи Уоррен ( 81') • Хове Йохан • Сейде Эмиль Конрадсен 70' ( Сахрауи Осам ( 70') • Ятта Сиди 58' ( Бобб Оскар ( 58') • Ботхейм Эрик
Запасные: Рослер Колин • Кристиансен Мадс • Фур-Хьельде Лео • Кристенсен Тобиас • Саннберг Расмус • Маннсверк Сиверт • Сольбаккен Маркус
28 июня. Стадион "Клуж Арена".
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