Молодёжная сборная Украины на последней минуте упустила первое место в группе

Сборные Испании и Украины проводили матч за первое место в группе В молодёжного чемпионата Европы. В дебюте Серхио Камелло получил подарок от соперника, оказался один на один с вратарем и не забил. Еще одна ошибка украинцев, голкипер Руслан Нещерет неудачно ввел мяч в игру, а тот оказался в сетке, но судья, вероятно, также ошибся, зафиксировав фол со стороны Камелло. И еще раз испанец мог забивать, но запорол еще один выход один на один. В конце первого тайма Александр Назаренко прорвался к воротам и набросил мяч на голову Богдана Вьюнника - 1:0. Сразу после перерыва Александр Сирота вынес мяч в колено партнера, и круглый оказался в сетке. В концовке Георгий Судаков уверенно реализовал 11-метровый, а соперник отыгрался на 90-й минуте, Абель Руис технично завершил свой проход.

2:2, испанцы по дополнительным показателям заняли первое место, украинцы - вторые.

В параллельном матче аутсайдеры группы, хорваты и румыны набрали первые очки (0:0).