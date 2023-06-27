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Молодёжная сборная Украины на последней минуте упустила первое место в группе

27 Июня 2023 • 23:40 Комментировать
Испания (до 21 года)
2:2
Украина (до 21 года)
окончен

Сборные Испании и Украины проводили матч за первое место в группе В молодёжного чемпионата Европы. В дебюте Серхио Камелло получил подарок от соперника, оказался один на один с вратарем и не забил. Еще одна ошибка украинцев, голкипер Руслан Нещерет неудачно ввел мяч в игру, а тот оказался в сетке, но судья, вероятно, также ошибся, зафиксировав фол со стороны Камелло. И еще раз испанец мог забивать, но запорол еще один выход один на один. В конце первого тайма Александр Назаренко прорвался к воротам и набросил мяч на голову Богдана Вьюнника - 1:0. Сразу после перерыва Александр Сирота вынес мяч в колено партнера, и круглый оказался в сетке. В концовке Георгий Судаков уверенно реализовал 11-метровый, а соперник отыгрался на 90-й минуте, Абель Руис технично завершил свой проход.

2:2, испанцы по дополнительным показателям заняли первое место, украинцы - вторые.

В параллельном матче аутсайдеры группы, хорваты и румыны набрали первые очки (0:0).

Протокол игры  
Испания (до 21 года)2:2Украина (до 21 года)
  43'Вьюнник Богдан (0:1)
(1:1) Желизко Иван49'  
  81'Судаков Георгий (1:2)
(2:2) Руис Абель90'  
Агирреcабала Хулен 46' (Рикельме Леонардо ( 46') Мартинес АрнауГильямон УгоХила МариоСанчес МануэльБернабе Адриан 82' (Вейга Габриэль ( 82') Сансет Ойян 63' (Бланко Антонио ( 63') Барренечеа Андер 73' (Родри Родриго ( 73') Орос АймарРикельме РодригоКамелло Серхио 63' (Руис Абель ( 63')
Запасные: Гомес ВикторМиранда ХуанГомес СерхиоБаэна АлехандроПаредес АйторПачеко ХонТенас Арнау
Нещерет РусланЛях РостиславСалюк ВладимирСирота АлександрВивчаренко Константин 46' (Сыч Алексей ( 46') Желизко ИванНазаренко Александр 73' (Сикан Даниил ( 73') Очеретько Олег 73' (Судаков Георгий ( 73') Крыськив Дмитрий  7' 63' (Кащук Алексей ( 63') Брагару Максим 63' (Бражко Владимир ( 63') Вьюнник Богдан
Запасные: Трубин АнатолийФесюн КириллТаловеров МаксимБондаренко АртёмБатагов АрсенийМудрик Михаил
27 июня. Стадион "Стадионул Джулешти - Валентин Стэнеску".
Протокол игры 
Хорватия (до 21 года)0:0Румыния (до 21 года)
Пандур Ивор  Сигур Нико   34'  Франич Бартол   35'   46' (Галешич Нико (   46' Перкович Мауро   86'  Кризманич Крешимир  Фриган Матия  Ходжа Велдин   21'   46' (Пршир Юрица (   46' Булат Марко   79' (Палаверса Анте (   79' Видович Габриэль   67' (Шего Мишель (   67' Батурина Мартин   70'  Бельо Дион Дрене   68' (Фрук Тони (   68')
Запасные: Чавлина Никола  Шимич Роко  Чолина Давид  Котарски Доминик  Сольдо Никола  Качавенда Лукас
Тарновану Стефан  Пантя Александру  Раковитан Богдан  Дикан Виктор  Тичу Валентин Константин  Ликсандру Михай  Албу Константин  Ишфан Александру   89' (Микулеску Давид (   89' Мунтяну Луис   74' (Мазилу Адриан (   74' Попеску Октавиан   24'   60' (Петрила Клаудиу (   60' Маркович Йован   46' (Бирлигея Даниэль (   46')
Запасные: Горчеа Андрей  Кымпану Георге  Думитреску Андрес  Борза Себастьян  Попа Михай  Поп Влад
 27 июня. Стадион "Стадионул Стяуа" (Бухарест).

 

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