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На матче молодёжного Евро пришлось ловить собаку

27 Июня 2023 • 20:07 Комментировать
Нидерланды (до 21 года)
1:1
Грузия (до 21 года)
2-й тайм

Во вторник вечером молодёжные сборные Нидерландов в Грузии играют в третьем туре группового этапа Евро-2023. По ходу первого тайма арбитру пришлось останавливаться встречу. Дело в том, что на футбольное поле выбежала собака. Животное не сразу смогли поймать, но в конечном итоге стюарды справились, и игра возобновилась.

Следить за развитием событий в матче сборных Нидерландов в Грузии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Обе команды претендуют на получение билета в плей-офф турнира.

Добавим, что молодёжный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии. 
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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная сборная Грузии Молодёжная сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ (ДО 21 ГОДА) ГРУЗИЯ (ДО 21 ГОДА)
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