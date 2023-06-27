На матче молодёжного Евро пришлось ловить собаку

Во вторник вечером молодёжные сборные Нидерландов в Грузии играют в третьем туре группового этапа Евро-2023. По ходу первого тайма арбитру пришлось останавливаться встречу. Дело в том, что на футбольное поле выбежала собака. Животное не сразу смогли поймать, но в конечном итоге стюарды справились, и игра возобновилась.

Следить за развитием событий в матче сборных Нидерландов в Грузии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Обе команды претендуют на получение билета в плей-офф турнира.

Добавим, что молодёжный чемпионат Европы проходит в Грузии и Румынии.