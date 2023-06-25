Молодёжная сборная Франции одержала вторую победу на чемпионате Европы

На молодёжном чемпионате Европы завершился второй тур. Последними на поле вышли сборные Норвегии и Франции. Первый тайм получился малособытийным, и игра открылась после гола на 57-й минуте, Майкл Олисе отправил мяч в сетку, завершив атаку по левому флангу. В итоге французы закономерно победили со счетом 1:0 и с 6 очками лидируют в своей группе. У Италии и Швейцарии по три очка, у норвежцев пока нет зачетных баллов.
Протокол игры
|57'Олисе Майкл (0:1)
Клаессон Кристоффер•Себулонсен Себастьян•Хеггхейм Хенрик•Даланн Йеспер•Фур-Хьельде Лео 37'81' (Сольбаккен Маркус (81') •Хове Йохан•Китолано Джошуа•Зафеирис Христос81' (Мёллер Вольфе Давид (81') •Бобб Оскар77' (Ятта Сиди (77') • 80'Ботхейм Эрик77' (Сейде Эмиль Конрадсен (77') •Нуса Антонио
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Симакан Мохамед• 6'Люкеба Кастелло•Ларуси Яссер•Олисе Майкл65' (Баркола Бредли (65') •Шотар Жорис•Какере Максанс78' (Коне Куадио (78') •Адли Амин 31'60' (Вахи Элю (60') •Ле Фе Энцо60' (Гуйри Амин (60') •Мюинга Арно60' (Шерки Райан (60')
25 июня. Стадион "Константин Рэдулеску".
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