Молодёжная сборная Франции одержала вторую победу на чемпионате Европы

На молодёжном чемпионате Европы завершился второй тур. Последними на поле вышли сборные Норвегии и Франции. Первый тайм получился малособытийным, и игра открылась после гола на 57-й минуте, Майкл Олисе отправил мяч в сетку, завершив атаку по левому флангу. В итоге французы закономерно победили со счетом 1:0 и с 6 очками лидируют в своей группе. У Италии и Швейцарии по три очка, у норвежцев пока нет зачетных баллов.