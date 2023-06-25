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Молодёжная сборная Франции одержала вторую победу на чемпионате Европы

25 Июня 2023 • 23:56 Комментировать
Норвегия (до 21 года)
0:1
Франция (до 21 года)
окончен

На молодёжном чемпионате Европы завершился второй тур. Последними на поле вышли сборные Норвегии и Франции. Первый тайм получился малособытийным, и игра открылась после гола на 57-й минуте, Майкл Олисе отправил мяч в сетку, завершив атаку по левому флангу. В итоге французы закономерно победили со счетом 1:0 и с 6 очками лидируют в своей группе. У Италии и Швейцарии по три очка, у норвежцев пока нет зачетных баллов.

Протокол игры  
Норвегия (до 21 года)0:1Франция (до 21 года)
  57'Олисе Майкл (0:1)
Клаессон КристофферСебулонсен СебастьянХеггхейм ХенрикДаланн ЙесперФур-Хьельде Лео  37' 81' (Сольбаккен Маркус ( 81') Хове ЙоханКитолано ДжошуаЗафеирис Христос 81' (Мёллер Вольфе Давид ( 81') Бобб Оскар 77' (Ятта Сиди ( 77'  80') Ботхейм Эрик 77' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 77') Нуса Антонио
Запасные: Рослер КолинКристиансен МадсКристенсен ТобиасКаманзи УорренСаннберг РасмусМаннсверк СивертЭвьен ХэконСахрауи Осам
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеСимакан Мохамед  6'Люкеба КастеллоЛаруси ЯссерОлисе Майкл 65' (Баркола Бредли ( 65') Шотар ЖорисКакере Максанс 78' (Коне Куадио ( 78') Адли Амин  31' 60' (Вахи Элю ( 60') Ле Фе Энцо 60' (Гуйри Амин ( 60') Мюинга Арно 60' (Шерки Райан ( 60')
Запасные: Мелье ИлланНкунку НильсКалюлю ПьерТюрам КефренГендрей ВалентинБаич Стефан
25 июня. Стадион "Константин Рэдулеску".

 

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Молодёжная Сборная Франции Молодёжная сборная Норвегии
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