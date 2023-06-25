Молодёжная сборная Италии едва не упустила перевес в три гола

В группе D молодёжного чемпионата Европы запуталась турнирная ситуация после игры второго тура Швейцария - Италия. Номинальные гости громили противника по итогам первого тайма, но уже к 52-й минуте растранжирили почти весь перевес - 2:3. Интрига сохранялась до финального свистка, но больше голов не было.

В итоге у сборных Франции, Италии и Швейцарии по три очка, у норвежцев - 0.