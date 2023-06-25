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Молодёжная сборная Италии едва не упустила перевес в три гола

25 Июня 2023 • 21:01 Комментировать
Швейцария (до 21 года)
2:3
Италия (до 21 года)
окончен

В группе D молодёжного чемпионата Европы запуталась турнирная ситуация после игры второго тура Швейцария - Италия. Номинальные гости громили противника по итогам первого тайма, но уже к 52-й минуте растранжирили почти весь перевес - 2:3. Интрига сохранялась до финального свистка, но больше голов не было.

В итоге у сборных Франции, Италии и Швейцарии по три очка, у норвежцев - 0.

Протокол игры  
Швейцария (до 21 года)2:3Италия (до 21 года)
  6'Пирола Лоренцо (0:1)
  11'Ньонто Вильфред (0:2)
  45'Паризи Фабьяно (0:3)
(1:3) Имери Кастриот47'  
(2:3) Амдуни Зеки52'  
Саипи АмирБлюм Левин  40' 46' (Малес Дариан ( 46') Стеригу ЛеонидасБурч Марко 86' (Фон Моос Юлиан ( 86') Омерагич БечирЗом Симон  36'Имери Кастриот 86' (Вуйоз Николя ( 86') Ридер ФабианЯшари АрдонНдой Дан 90' (Стожилкович Филип ( 90') Амдуни Зеки
Запасные: Ди Джусто МаттеоАменда ОрельБарес ГабриэльКрасничи БледианАмметр НиколасКрониг ЯнМюллер СержКеллер Марвин
Карнесекки МаркоОколи МемеПирола Лоренцо 71' (Риччи Самуэле ( 71') Скальвини ДжорджиоБелланова РаульТонали СандроРовелла Николо 71' (Ловато Маттео ( 71') Бове ЭдоардоПаризи ФабьяноПеллегри Пьетро  25' 46' (Канчельери Маттео ( 46'Камбьяги Николо 90') Ньонто Вильфред 71' (Коломбо Лоренцо ( 71')
Запасные: Читтадини ДжорджоУдоги ДестиниКамбьясо АндреаЭспозито СальватореТурати СтефаноКаприле ЭлияМиретти Фабио
25 июня. Стадион "Клуж Арена".

 

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