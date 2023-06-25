Молодёжная сборная Италии едва не упустила перевес в три гола

В группе D молодёжного чемпионата Европы запуталась турнирная ситуация после игры второго тура Швейцария - Италия. Номинальные гости громили противника по итогам первого тайма, но уже к 52-й минуте растранжирили почти весь перевес - 2:3. Интрига сохранялась до финального свистка, но больше голов не было.
В итоге у сборных Франции, Италии и Швейцарии по три очка, у норвежцев - 0.
Протокол игры
|6'Пирола Лоренцо (0:1)
|11'Ньонто Вильфред (0:2)
|45'Паризи Фабьяно (0:3)
|(1:3) Имери Кастриот47'
|(2:3) Амдуни Зеки52'
Саипи Амир•Блюм Левин 40'46' (Малес Дариан (46') •Стеригу Леонидас•Бурч Марко86' (Фон Моос Юлиан (86') •Омерагич Бечир•Зом Симон• 36'Имери Кастриот86' (Вуйоз Николя (86') •Ридер Фабиан•Яшари Ардон•Ндой Дан90' (Стожилкович Филип (90') •Амдуни Зеки
Карнесекки Марко•Околи Меме•Пирола Лоренцо71' (Риччи Самуэле (71') •Скальвини Джорджио•Белланова Рауль•Тонали Сандро•Ровелла Николо71' (Ловато Маттео (71') •Бове Эдоардо•Паризи Фабьяно•Пеллегри Пьетро 25'46' (Канчельери Маттео (46'•Камбьяги Николо90') •Ньонто Вильфред71' (Коломбо Лоренцо (71')
25 июня. Стадион "Клуж Арена".
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