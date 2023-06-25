Молодёжная сборная Англии пробилась в плей-офф, обыграв израильтян

На молодёжном чемпионате Европы сыграны очередные матчи второго тура. Сборная Англии гарантировала себе плей-офф благодаря второй победе кряду. Матч с Израилем не получился событийным, но голы были. В начале игры Морган Гиббс-Уайт вырезал мяч на линию вратарской, и Энтони Гордон головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. После перерыва в контратаке Эмил Смит-Роу с радиуса штрафной удвоил счет.

Англия набрала 6 очков, у соперника только один балл.