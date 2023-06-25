Молодёжная сборная Англии пробилась в плей-офф, обыграв израильтян

На молодёжном чемпионате Европы сыграны очередные матчи второго тура. Сборная Англии гарантировала себе плей-офф благодаря второй победе кряду. Матч с Израилем не получился событийным, но голы были. В начале игры Морган Гиббс-Уайт вырезал мяч на линию вратарской, и Энтони Гордон головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. После перерыва в контратаке Эмил Смит-Роу с радиуса штрафной удвоил счет.
Англия набрала 6 очков, у соперника только один балл.
Протокол игры
|(1:0) Гордон Энтони16'
|(2:0) Смит-Роу Эмил68'
Траффорд Джеймс•Гарнер Джеймс•Харвуд-Беллис Тэйлор•Колуилл Леви•Джонсон Бен• 45'Мадуэке Нони60' (Палмер Коул (60') •Гомес Анхель70' (Скипп Оливер (70') •Джонс Кёртис• 75'Смит-Роу Эмил70' (Эллиотт Харви (70') •Гиббс-Уайт Морган79' (Рамси Джакоб (79') •Гордон Энтони61' (Арчер Камерон (61')
Перец Даниэль•Жабер Карем•Лемкин Став•Коэн Гиль•Ревиво Рой•Халаили Анан46' (Хаяй Илай (46') • 76'Азулай Эйтан59' (Хофмейстер Йоав (59') •Гандельман Омри•Лейоус Гишам59' (Горно Идан (59') •Глух Оскар•Тургеман Дор76' (Билу Оз (76')
25 июня.
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