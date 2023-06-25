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Молодёжная сборная Англии пробилась в плей-офф, обыграв израильтян

25 Июня 2023 • 20:58 Комментировать
Англия (до 21 года)
2:0
Израиль (до 21 года)
окончен

На молодёжном чемпионате Европы сыграны очередные матчи второго тура. Сборная Англии гарантировала себе плей-офф благодаря второй победе кряду. Матч с Израилем не получился событийным, но голы были. В начале игры Морган Гиббс-Уайт вырезал мяч на линию вратарской, и Энтони Гордон головой переправил мяч в дальнюю часть ворот. После перерыва в контратаке Эмил Смит-Роу с радиуса штрафной удвоил счет.

Англия набрала 6 очков, у соперника только один балл.

Протокол игры  
Англия (до 21 года)2:0Израиль (до 21 года)
(1:0) Гордон Энтони16'  
(2:0) Смит-Роу Эмил68'  
Траффорд ДжеймсГарнер ДжеймсХарвуд-Беллис ТэйлорКолуилл ЛевиДжонсон Бен  45'Мадуэке Нони 60' (Палмер Коул ( 60') Гомес Анхель 70' (Скипп Оливер ( 70') Джонс Кёртис  75'Смит-Роу Эмил 70' (Эллиотт Харви ( 70') Гиббс-Уайт Морган 79' (Рамси Джакоб ( 79') Гордон Энтони 61' (Арчер Камерон ( 61')
Запасные: Гриффитс ДжошуаБрэнтуэйт ДжерредРашуорт КарлТомас ЛюкКрессвел Чарли
Перец ДаниэльЖабер КаремЛемкин СтавКоэн ГильРевиво РойХалаили Анан 46' (Хаяй Илай ( 46'  76') Азулай Эйтан 59' (Хофмейстер Йоав ( 59') Гандельман ОмриЛейоус Гишам 59' (Горно Идан ( 59') Глух ОскарТургеман Дор 76' (Билу Оз ( 76')
Запасные: Блориан ОрЦарфати ТомерМорган ЗивБар АрадПреда АяноРуми Мохамад Абу
25 июня.

 

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