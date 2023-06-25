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Молодёжная сборная Чехии вырвала победу у немецких сверстников

25 Июня 2023 • 20:56 Комментировать
Чехия (до 21 года)
2:1
Германия (до 21 года)
окончен

Сборные Чехии и Германии бились за первую победу на Евро для сборных U-21. Игра изобиловала моментами, а первый гол забили номинальные хозяева. В контратаке после углового у своих ворот чехи вывели Вацлава Сейка на убойную позицию. Анджело Штилер отыграл этот мяч выстрелом в угол ворот от линии штрафной. В самой концовке сборная Чехии вырвала победу - угловой, удар Мартина Витика метров с семи и рикошет - 2:1.

Чехи вышли на второе место, у немцев лишь одно очко.

Протокол игры  
Чехия (до 21 года)2:1Германия (до 21 года)
(1:0) Сейк Вацлав33'  
  70' (1:1)
(2:1) Витик Мартин87'  
Ярош Витезслав  78'Габриэль АдамВитик МартинХранак РобинФукала МихалЧерв Лукаш  51' 80' (Данек Крыштоф ( 80') Жамбурек Ян 66' (Калоч Филип ( 66') Карабец Адам 73' (Шулц Павел ( 73') Валента Матей 80' (Пех Давид ( 80') Кушей Васил 74' (Юрасек Матей ( 74'  77') Сейк Вацлав
Запасные: Цедидла МартинМаркович ЯкубВлчек ТомашНойман ВладимирПоезны КарелФила ДаниэльКоубек Матей
Атуболу НоаВагноман ЖошаБиссек Янн-АурельМатричани ХеннингНец ЛукаКраусс Том  38' 46' (Вайпер Нельсон ( 46') Кайтель Янник  42' 46' (Алиду Фариде ( 46'  63') Штиллер Анджело 84' (Вайсхаупт Ноа ( 84') Шаде КевинГусенбашич ДенисНганкам Жессик 46' (Мартель Эрик ( 46')
Запасные: Дордой МартонБеккер ФиннФрюхтль КристианШмидт КеннетМукоко ЮссуфаФишер КилианМантл НикоБауэр Максимилиан
25 июня. Стадион "Батуми Стадиум".

 

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