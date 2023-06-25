Молодёжная сборная Чехии вырвала победу у немецких сверстников

Сборные Чехии и Германии бились за первую победу на Евро для сборных U-21. Игра изобиловала моментами, а первый гол забили номинальные хозяева. В контратаке после углового у своих ворот чехи вывели Вацлава Сейка на убойную позицию. Анджело Штилер отыграл этот мяч выстрелом в угол ворот от линии штрафной. В самой концовке сборная Чехии вырвала победу - угловой, удар Мартина Витика метров с семи и рикошет - 2:1.

Чехи вышли на второе место, у немцев лишь одно очко.