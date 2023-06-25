Молодёжная сборная Чехии вырвала победу у немецких сверстников

Сборные Чехии и Германии бились за первую победу на Евро для сборных U-21. Игра изобиловала моментами, а первый гол забили номинальные хозяева. В контратаке после углового у своих ворот чехи вывели Вацлава Сейка на убойную позицию. Анджело Штилер отыграл этот мяч выстрелом в угол ворот от линии штрафной. В самой концовке сборная Чехии вырвала победу - угловой, удар Мартина Витика метров с семи и рикошет - 2:1.
Чехи вышли на второе место, у немцев лишь одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Сейк Вацлав33'
|70' (1:1)
|(2:1) Витик Мартин87'
Ярош Витезслав• 78'Габриэль Адам•Витик Мартин•Хранак Робин•Фукала Михал•Черв Лукаш 51'80' (Данек Крыштоф (80') •Жамбурек Ян66' (Калоч Филип (66') •Карабец Адам73' (Шулц Павел (73') •Валента Матей80' (Пех Давид (80') •Кушей Васил74' (Юрасек Матей (74') • 77'Сейк Вацлав
Атуболу Ноа•Вагноман Жоша•Биссек Янн-Аурель•Матричани Хеннинг•Нец Лука•Краусс Том 38'46' (Вайпер Нельсон (46') •Кайтель Янник 42'46' (Алиду Фариде (46') • 63'Штиллер Анджело84' (Вайсхаупт Ноа (84') •Шаде Кевин•Гусенбашич Денис•Нганкам Жессик46' (Мартель Эрик (46')
25 июня. Стадион "Батуми Стадиум".
Бан пользователя