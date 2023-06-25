​Молодёжная сборная Украины нарушила регламент ФИФА на Евро-2023

В первом матче на молодёжном чемпионате Европы сборная Украины обыграла Хорватию со счётом 2:0. При этом украинская команда нарушила регламент ФИФА, на что обращает внимание румынский Playsport.

В регламенте сказано, что футболист может играть за взрослую и молодёжную сборные своей страны, если между матчами прошло как минимум 48 часов. При этом за молодёжную сборную Украины в среду сыграли Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые в понедельник выступали за взрослую сборную в игре отбора на Евро-2024 против Мальты. Между играми не прошло двух суток.

Какие последствия могут иметь нарушения регламента, не уточняется.

Напомним, что молодёжная сборная Украины во второй игре на Евро обыграла Румынию (1:0) и вышла в плей-офф.