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​Молодёжная сборная Украины нарушила регламент ФИФА на Евро-2023

25 Июня 2023 • 17:55 Комментировать (1)
Испания (до 21 года)
...
Украина (до 21 года)
27.06 21:45

В первом матче на молодёжном чемпионате Европы сборная Украины обыграла Хорватию со счётом 2:0. При этом украинская команда нарушила регламент ФИФА, на что обращает внимание румынский Playsport.

В регламенте сказано, что футболист может играть за взрослую и молодёжную сборные своей страны, если между матчами прошло как минимум 48 часов. При этом за молодёжную сборную Украины в среду сыграли Анатолий Трубин и Георгий Судаков, которые в понедельник выступали за взрослую сборную в игре отбора на Евро-2024 против Мальты. Между играми не прошло двух суток. 

Какие последствия могут иметь нарушения регламента, не уточняется.

Напомним, что молодёжная сборная Украины во второй игре на Евро обыграла Румынию (1:0) и вышла в плей-офф.  

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Евро-Футбол.Ру,
Молодёжная Сборная Украины
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Комментарии (1)
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andi
25 Июня 2023 в 18:06
Выгнать на куй хохлов.
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